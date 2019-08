Se ampara excolaborador de Robles por posible arresto

Ciudad de México— Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, promovió una demanda de amparo para detectar posibles órdenes judiciales para privarlo de su libertad.

Sosamontes Herreramoro fue jefe de la Oficina de la secretaria de Desarrollo Social de diciembre de 2012 a agosto de 2015, cuando Robles ocupaba ese cargo, y luego cumplió la misma función cuando fue designada Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

La demanda fue presentada el 8 de agosto ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo Penal, que inicialmente requirió a Sosamontes para aclarar "el acto que reclama y señalar las razones por las que les atribuye el carácter de responsables a los jueces que menciona".

Hasta ahora, el juzgado no ha publicado si ya admitió el amparo o concedió alguna suspensión, pero el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal no tiene registro de que ya se hubieran dictado esas resoluciones.

Robles Berlanga fue enviada este martes a prisión preventiva por un juez federal, acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público, por el presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos de recursos de Sedesol mediante contratación de universidades públicas y empresas fantasma.

Salvo en columnas periodísticas, no se han publicado mayores detalles o evidencias de la posible participación o conocimiento de Sosamontes sobre la llamada Estafa Maestra, pero su cercanía cotidiana con Robles durante años, podría dar lugar a que sea citado a comparecer por el Juez que lleva el proceso contra su ex jefa.

Sosamontes, ex diputado federal guerrerense de 67 años de edad, se formó en la UNAM, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista Unificado de México en las décadas de los 70 y 80, y luego fue fundador del PRD y coordinador de su primera bancada en la Asamblea de Representantes capitalina.

En 1999, cuando Robles reemplazó a Cuauhtémoc Cárdenas como Jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, Sosamontes asumió como Delegado en Iztapalapa, antes lo fue en Venustiano Carranza, y posteriormente fue Director General de la Policía Auxiliar.