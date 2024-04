Alerta Gálvez por falta de condiciones para votar

Acapulco, México.- La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, advirtió que hay zonas que no cuentan con condiciones para votar el 2 de junio, tras el asesinato del candidato a la alcaldía de Ciudad Mante, Noé Ramos.

"Hay zonas en las que no hay condiciones para votar. Esa es la realidad y se lo dijimos a la presidenta del INE", señaló Gálvez.

"Nosotros le estamos informando al INE en qué regiones vemos problemas para instalar casillas", resaltó.

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD afirmó que en Tamaulipas aumentó la violencia, pero que Morena no dice nada.

"Lamentable el asesinato de Noé Ramos de Ciudad Mante, Tamaulipas, realmente lo que está pasando en Tamaulipas es un incremento de la violencia.

"La ENSU que fue ayer publicada, (dice) que en 50 ciudades del país se ha incrementado la violencia, o sea, falso que México esté mejor que nunca", criticó Gálvez.

Xóchitl cuestionó que ahora en este caso el dirigente de Morena, Mario Delgado, no haya condenado al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, como lo hizo con Sinuhé Rodríguez, gobernador de Guanajuato, cuando fue asesinada la candidata a la Alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

"Yo no he visto a Mario Delgado que salga a condenar al gobernador, porque cuando se ha tratado de gobiernos de oposición, inmediatamente condenaron al gobernador de Guanajuato.

"Y lo que está pasando es que la violencia es generalizada, no respetan partido político, no respetan estado y pues aquí lo que tenemos que hacer es cómo le vamos a hacer para que los candidatos de todos los partidos pueden hacer campaña sin perder la vida", consideró durante una entrevista en su visita a Acapulco, Guerrero.

En cuanto a la violencia en Guerrero, expresó que "la cosa está que arde".

"En algunas zonas ni siquiera teníamos candidatos, porque les da mucho miedo presentarse.

"Creo que el caso de Guerrero ya completamos candidatos, pero sí, no hay una protección para ellos", aseveró.

Por otra parte, consideró que para el próximo debate la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, volverá a evadir cuestionamientos.

"Creo que la estrategia de Claudia es evadir las preguntas, no contestar. O dice mentiras o no contestó, no tiene esa capacidad de enfrentar preguntas claras.

"Sigo esperando la respuesta de los Panama Papers, quedó en que el martes, de hace como 10 días, iba a hacer un comunicado. ¿Por qué no sale a desmentir que la familia tiene dinero en paraísos fiscales? Porque sí tiene", insistió en el tema.

"La mentirosa es ella. No ha tenido las agallas para decir: 'no tengo dinero en paraísos fiscales' y ahí sigue. O sea, Claudia o miente o evade las preguntas".