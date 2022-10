Al carajo el dedazo, dice AMLO

Ayoxuxtla, México.— El Presidente Lopez Obrador trajo su campaña a este municipio, en los límites de Puebla, Guerrero y Oaxaca, donde aseguró que tiene confianza en que algún hombre o mujer de su partido sea elegido por la población en el 2024 y continúe el movimiento de su gobierno.

"Yo termino, pero van a seguir otros y ya no será como antes. Se los aseguro de que habrá un tapado, ¡no! Al carajo con eso que habrá dedazo, ¡al carajo con eso!, ¿quién va a elegir a los candidatos y al próximo presidente o presidenta?", planteó.

Lopez Obrador fue enfático en decir qué hay candidatos y una candidata.

"Porque tengo hermanos y tengo hermana", planteo en el patio de la remodelada Escuela Primara Emiliano Zapata donde ente la población salió un grito: "¡Claudia Sheinbaum!" "¿quién los va a elegir?, aunque los quiero mucho a todos, es el pueblo, el pueblo es el que va a decidir y afortunadamente para decirlo coloquialmente, hay tela de dónde cortar", añadió el Presidente.

López Obrador llegó este municipio a supervisar los avances en la remodelación de varias obras, la escuela, una área cultural y una clínica, acompañado por el Gobernador Miguel Barbosa, de Morena, quien soportó tres minutos de rechiflas y mentadas de madre sin que el Presidente que ha defendido a otros gobernadores como Alejandro Murat saliera en su defensa.

Los silbidos fueron de parte de maestros, principalmente, quienes reclamaron el pago retroactivo a mayo del aumento al salario. Le silbaron, le dijeron mentiroso y ladrón desde que fue presentado y siguieron así durante los minutos de su discursos. Barbosa encaró el reto en su discurso.

"Vengo a la mixteca, me siento como en mi casa porque hemos trabajado. Señores maestros: dejen sus grillas en otro lado, ¿de acuerdo?, así que no vengan a contaminar este evento. Le digo Presidente que la mixteca es un lugar de gente buena, de gente progresista que actúa de buena fe siempre, no nos dejan, no se dejan impresionar ni contaminar por nadie, en Puebla usted viene y no sentimos honrados, inspirados", afirmó.

"No me intimidan señoritos del SNTE o la CNTE o quién sea, hay varias cuentas en Puebla", se lanzó.

Cuando ya se despedía, Lopez Obrador se refirió al tema. Lo comprometió a dar respuesta. "Y decirle a los maestros de Puebla que los va a atender el Gobernador, hay que tener pues confianza de qué va a cumplir con su compromiso, conozco a Miguel si no ha podido, es porque está consiguiendo los recursos porque en efecto, la Federación pone un 50 por ciento y el Estado tiene que poner el otro 50 por cierto, pero me acaba de informar de qué ya está por tener los recursos y se va a poner al día con los maestros", afirmó

López Obrador también aseguró que en Puebla se aplicará el programa de construcción de caminos rurales, que ya se aplica en Guerrero y Oaxaca.