Defiende titular de Segob incursión de militares en política

Ciudad de México.— El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, avaló, por segundo día consecutivo, la presencia de los militares en política.

Al defender el discurso en contra de lo que algunos llaman la militarización del país con la reforma que prolongará la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, el funcionario, habló del tema ante el Congreso de Hidalgo y el Gobernador de la entidad, Julio Menchaca, y defendió la formación y las tareas de las fuerzas armadas.

"Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas, y puede tener aspiraciones políticas, y puede incluso ser Presidente de la República, pero para ello pues deberá participar en procesos electorales, deberá ir a someterse a las urnas", expresó el funcionario.

"Pero aquí no hay ninguna militarización; lo que hay es el reconocimiento del Estado mexicano de la necesidad de fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el País. Si no es con una institución leal, institucional, válgase la redundancia, preparada, capacitada, con orden, con disciplina, como es las fuerzas armadas permanentes, pues no le vamos a ganar la batalla a la inseguridad", expuso el tabasqueño.

Este viernes el funcionario incluyó el tema de la participación política de los militares, sin pregunta previa, y pareció abrir las puertas a los militares a toda actividad política.

En varios de los actos de los últimos días, sin embargo, insistió en la nueva época del País, dejando atrás los tiempos "oscuros" de la represión y en su mensaje en Hidalgo incluso habló de dejar atrás lo sucedido en Ayotzinapa.

"La verdad es que en este País las noches oscuras como la de Tlatelolco, como la de julio del '70 (sic por junio de 71), lo de Ayotzinapa, afortunadamente, pues ya quedaron atrás.

"El Ejército mexicano, que por ahí dice que tiene 100 años de lealtad y honor, desde que fue creado, nació como institución en Piedras Negras, Coahuila, si mal no recuerdo, en la hacienda de Cuatro Ciénegas, pues se ha distinguido por su lealtad, por su institucionalidad, por defender con honor a la patria. Y el último Presidente de origen militar que este País tuvo, fue el general Ávila Camacho, quien sustituyó a Lázaro Cárdenas", expuso Adán Augusto López.

En una conferencia de prensa posterior a su participación en el Congreso, y al contestar a una pregunta de un reportero sobre si no descartaba un perfil militar parta competir por la Presidencia, el funcionario aclaró que él no está defendiendo ningún perfil pero que estos ciudadanos tienen derechos como todos.

"Mire yo no dije exactamente eso () Yo no dije que había un perfil. Yo lo que sí dije es que en este País alguien de extracción militar o cualquier ciudadano tiene derecho de aspirar a la Presidencia de la República, en el caso de los militares, pero también el de los civiles, pues de todos", contestó.

"Quienes reúnan los requisitos para competir, pues hay toda una legislación electoral que prevé estas situaciones, yo no hablo de candidatura alguna sino (que) creo que a ningún ciudadano se le puede negar esa posibilidad", añadió en la conferencia.

El jueves en el Congreso de Quintana Roo, el encargado de la política interior del País había respondido a la preocupación de un ciudadano sobre el riesgo de "un golpe futuro" de Estado ante el poder creciente de los militares: "Si un ciudadano de formación militar llega a la presidencia, como es su preocupación, será porque obtiene el respaldo mayoritario de los mexicanos", atajó el funcionario.

Presidentes Municipales entregaron la 'plaza'

En su presencia en los Congresos de Hidalgo y Puebla, el Secretario de Gobernación contó la historia de los acuerdos con dirigente y diputados del PRI en la Cámara de Diputados y senadores del PRI y el PRD que se le acercaron en el Senado para construir la reforma de ampliación de la presencia militar hasta 2024, que hoy lo lleva a recorrer los 32 congresos para que avalen la reforma constitucional.

Dijo también que el Gobierno había decidido no presentar iniciativa en ese terreno, que no había prisa, pero que ante la propuesta de otros partidos, decidieron Gobierno y Morena "adoptar" la reforma constitucional.

Se refirió al problema en 217 municipios en el País, sin policía municipal y que incluso podrían haber entregado "la plaza".

"Al día de hoy, hay muchos municipios en el País, aproximadamente 217 municipios que no tienen policías municipales y no las tienen porque por razones a lo mejor políticas, porque quienes llegaron al cargo de Presidente Municipal o recibieron financiamiento para entregar, cómo se dice coloquialmente, la plaza o a la corporación de Seguridad Pública de reglamentos municipales, hasta de obras públicas o bien porque hasta por temor, mejor el Presidente o Presidenta Municipal prefieren hacerse a un lado y retiran, desaparecen a la policía municipal. Es el caso, por ejemplo, de Irapuato () Pero si hay otros municipios en Michoacán, en Zacatecas dónde estamos, esté colaborando en ello y hay algunos otros de Guanajuato", expuso el titular de Segob.

Para el secretario, la reforma logró adicionar un párrafo --"posiblemente el más importante de todas las reformas del transitorio" que leyó: "la fuerza armada permanente realizará las tareas de seguridad pública, con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil, establecida en el artículo 21 constitucional".