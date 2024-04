Aíslen a Ecuador hasta que pida perdón, pide México

El Gobierno de México solicitó a la Corte Internacional de Justicia expulsar a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la violenta incursión a la Embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril.

"Juzgar y declarar que, en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte es el órgano judicial, para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión", pidió la Canciller mexicana Alicia Bárcena.

"Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la ONU, con base en la evaluación prevista en la Carta de las Naciones Unidades. Es tan importante evitar la repetición de estos casos, que el Tribunal podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros".

La Canciller exigió que el Gobierno de Ecuador, que preside Daniel Noboa, rinda cuentas sobre el asalto a la sede diplomática mexicana y se disculpe públicamente, reconociendo que violó el derecho internacional al ingresar por la fuerza para aprehender al ex Vicepresidente Jorge Glas, quien contaba con asilo político.

"México reclama la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales", expresó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó la ruta jurídica adoptada por México, que busca llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por adelantado, el País solicitó a los integrantes de ese órgano China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos no vetar la resolución.

"Hacia adelante, tomando como referencia estos lamentables acontecimientos, quienes resulten afectados que puedan acudir a la Corte y que la Corte, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, resuelva la expulsión de la organización.

"Y que no se ejerza el derecho de veto que tienen cinco países, cinco naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU porque, si no, seguimos con lo mismo", manifestó.

La Canciller Bárcena demandó a la Corte condenar y sancionar a Ecuador "sin ambigüedades" y evitar que el caso quede en la impunidad.

"Lo que estamos pidiendo es que el sistema multilateral debe de estar a la altura de la gravedad de los hechos, y debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas, y se evite un precedente de impunidad.

"Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo y el uso de la fuerza, evitarlo y combatir las relaciones entre las naciones", señaló.

López Obrador agregó que la denuncia ante la Corte también busca que no se repitan este tipo de "hechos deleznables" y que se garantice la protección a la soberanía de las Embajadas.

"Que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió, padeció México, y en especial su representación diplomática. Que no se repita en ningún país del mundo, que no se violen los locales", pidió.