'Pudo ser autoatentado', dice AMLO sobre Ciro Gómez Leyva

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta que atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva haya sido un autoatentado para afectar a su Gobierno.

"Cuando plantean lo de Ciro, que pudo ser autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto", expuso en conferencia mañanera.

Asimismo, el mandatario aseguró que se indagará a fondo para que no haya "carpetazo".

"Se está trabajando, de parte de nosotros, no queremos que haya carpetazo, que no quede por nosotros, vamos a meternos a fondo, porque no es un asunto menor, o sea, quisieron asesinarlo, o si no fue así, el propósito fue generar un conflicto mayor desestabilizar al país", sostuvo.

Agregó que la mayoría de los comunicadores asesinados no son famosos e insistió en que las diferencias con algunos periodistas no son causa para hacer daño.

"Estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgos, son más blancos para desestabilizar porque son famosos, y más si tienen diferencias con nosotros", dijo.

"Pero además la mayoría de los periodistas que han sido asesinados, la mayoría son de pueblos y no famosos, y la mayoría asesinados por grupos criminales de las regiones".