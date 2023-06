Afirma AMLO que seguridad está mejor que antes en Tamaulipas

Tamaulipas, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que la seguridad en Tamaulipas se encuentra mejor con el gobernador Américo Villarreal Anaya, que con su antecesor Francisco García Cabeza de Vaca.

"¿Cómo veo Tamaulipas en materia de seguridad? Hoy mejor que cuando estaba el gobernador que salió, mucho mejor", respondió sin menciona el nombre del panista, a pregunta expresa .

En la conferencia de hoy en Ciudad Madero, tabasqueño presentó una gráfica para comparar los índices en materia de seguridad a partir de 2018, en que arrancó su sexenio, y el período que lleva Villarreal, a partir del 1 de octubre del año pasado, así como del sexenio de García Cabeza de Vaca.

De acuerdo con la gráfica, con el actual mandatario tamaulipeco se registró la menor cifra de homicidios desde 2015, donde en abril hubo 23 asesinatos en Tamaulipas.

En contraste y según las cifras que presentó en marzo de 2018 se suscitó el número más alto de homicidios dolosos en Tamaulipas, con un total de 97.

A nivel estatal, la cifra de homicidios de 2015 a 2018 vivió un aumento del 223 por ciento, mientras que en años posteriores a la fecha disminuyeron 68 por ciento, tras el inicio de la Estrategia de Seguridad Nacional.

Sin mencionarlo por su nombre, criticó que el ex gobernador del PAN busca ser candidato presidencial y afirmó que ha comenzado una campaña a nivel nacional para presumir resultados en materia de seguridad durante su gestión.

"Ahora el ex gobernador quiere ser candidato a la presidencia, está en su derecho, ¿no?, haciendo campaña", manifestó en tono de risa.

"Empecé a notar en los medios en Tamaulipas y a nivel nacional, en la redes que se hablaba de qué estaban mejor con el pasado gobierno. Y me llamó la atención, porque me enteré que lo pueden ustedes constatar como una campaña".

López Obrador dijo que le tiene confianza a Villarreal en el tema de la seguridad.

Asimismo, el presidente evadió responder en relación a que hayan ingresado narcocárteles de otras entidades a Tamaulipas.

"Nosotros combatimos por parejo a quienes se dedican a la delincuencia", afirmó.

Contó que uno de los errores más graves en política y que suele ser un crimen, es proteger a unos y perseguir a otros.

"Si no hay autoridad, si no se pinta bien la raya entre delincuencia y autoridad, no se avanza, ningún pacto con ningún grupo", reiteró.