Advierten a aspirantes por campañas anticipadas

Ciudad de México.- A pesar de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó otorgar medidas cautelares en cinco casos por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña en contra de distintos aspirantes y partidos, en algunos casos por ser hechos consumados, la consejera presidenta de ese órgano, Claudia Zavala alertó sobre el riesgo de afectar el registro de precandidaturas y candidaturas con este tipo de conductas.

La consejera hizo un llamado a todos los aspirantes a respetar la Constitución y la ley luego de resolver y declarar improcedentes las medidas solicitadas por MC, PRD, PRI, PAN y Morena, en distintos casos en donde se denunció a Claudia Sheinbaum, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Marko Cortés.

MC también fue denunciado por el PRI por las bardas y espectaculares con las leyendas "Con el PRI ni a la esquina.." y "Tú le crees al PRI, yo tampoco", además de promover "la alegría" de su partido.

La Comisión consideró que son mensajes políticos y no concedió las medidas cautelares que hubieran implicado su retiro.

El llamado y advertencia de la consejera Zavala fue a todas las personas que aspiran a una candidatura y a sus partidos a que respeten los límites de las normas y la Constitución, así como al Tribunal Electoral federal para que defina con claridad la interpretación de las reglas en caso de actos adelantados.

Alertó sobre la simulación de acciones, pues recordó que el consenso en el marco legal plantea los tiempos para los procesos internos de los partidos, las campañas hacia el interior y, luego de la decisión y postulación de una candidatura, las campañas hacia la ciudadanía.

"Actuar al límite de las normas muchas veces tiene que ver con actos que caen en simulación y eso será un tema que creo que tendrá que ser analizado", expuso la consejera en la sesión de este viernes de la Comisión.

"Porque aquí en punto del consenso que se ha llegado en materia política y constitucional si los procesos electorales iniciaban en una etapa y, por efecto de equidad en la contienda electoral, a partir del momento que se estableció para la precampañas iban a salir al interior de los partidos políticos, no de frente a la ciudadanía, y posteriormente iban a postular candidaturas, ahí sí, ya para salir a campañas de frente a la ciudadanía", expuso la consejera en la sesión de este viernes de la Comisión.

Recordó que ese ha sido el comportamiento histórico en los años recientes, en los que ha habido denuncias y en algunos casos incluso se han acreditado conductas adelantadas.

Entonces, hizo la advertencia a los aspirantes.

"Y hay que tener también presente que esos adelantos, en la propia ley, tienen una sanción, una consecuencia severa y que es que cuando queda acreditado ante las autoridades electorales, que queda una sentencia firme, que hubo la realización de un anticipo, prohibido por la ley, la consecuencia es que no se pueda ser registrado en calidad de precandidato, precandidata, o candidato candidata si es el caso de campañas", alertó.

Además de las indagatorias que realice el INE sobre cada uno de los casos, el Tribunal Electoral, empezando en primera instancia la sala regional, deben definir con claridad la interpretación de las normas en estos casos de denuncias,

"La sustanciación que desarrollemos, la investigación que se desarrolle (en el INE), tendrá los elementos necesarios para que en primera instancia la Sala Regional Especializada tome en el fondo este tipo y se definan con mucha claridad las reglas interpretativas que deben regir a este tipo de normas y de disposiciones que se encuentran en el límite de estos asuntos", añadió la presidenta de la Comisión de Quejas.

Aprovechó además para hacer un llamado a todos los actores políticos.

"Por lo pronto, me parece bien que se haga también el llamado de ajustar las conductas de las aspiraciones políticas a los límites y parámetros constitucionales", indicó.

Hizo referencia a las denuncias de todos los partidos, en donde algunos denuncian conductas que ellos mismos realizan, lo cual resulta, dijo, contradictorio.

El planteamiento de la presidenta de la Comisión no fue comentado o replicado por los dos consejeros integrantes de ese órgano, la consejera electoral Rita López y el consejero Jorge Montaño, aunque los cinco casos que analizó este día la Comisión, y en la que se negaron medidas cautelares, fueron votadas por unanimidad.

Las denuncias contra Sheinbaum, Creel...

El diputado de MC Salomón Chertorivsky y el PRD denunciaron a Claudia Sheinbaum por su acto del 15 de junio en el Monumento a la Revolución al considerar posibles actos anticipados de precampaña y campaña, posible uso de recursos públicos.

Ambos solicitaban medidas cautelares como el retiro de la información sobre el acto de toda plataforma y redes sociales y tutela preventiva.

La Comisión determinó que son hechos consumados, que ella ya no es servidora pública, su renuncia está acreditada en el expediente, y que el acceso a esa información, como en otros casos, es voluntaria por parte de los ciudadanos.

En todo caso, la Sala Especializada, señaló la resolución, deberá analizar de manera integral el caso y determinar sobre el fondo del asunto.

Los consejeros Claudia Zavala, Rita López y Jorge Montaño rechazaron medidas cautelares y tutela preventiva en quejas de Morena en contra de la senadora priista Beatriz Paredes y el diputado del PAN Santiago Creel por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, y contra el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, por posicionar a aspirantes ante la opinión pública.

En el caso de los legisladores Paredes y Creel, las denuncias refieren a distintas entrevistas y apariciones públicos en donde hablan de sus aspiraciones presidenciales.

Como argumento similar en estos casos es que la información sobre los actos denunciados la busca el ciudadano de manera voluntaria, por lo que no procedería retirar el material, y no se puede dictar tutela preventiva como solicitaron los denunciantes porque se trataría de prevenir actos futuros, que no han tenido lugar.

Niegan medidas contra spot de Samuel

La Comisión declaró también improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el PAN en contra de MC y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por el promocional de radio y televisión titulado "Así gobierna lo nuevo NL".

El PAN denunció que MC se adjudica de manera indebida obras públicas y acciones de Gobierno.

"En relación a la difusión del spot denunciado en radio y televisión se está en presencia de actos consumados en virtud de que la vigencia de dichos materiales ha concluido y, por tanto, su difusión ha cesado", resolvió la Comisión.