Viviana Santos denuncia maltrato del INM

Cuernavaca.- La actriz y modelo Viviana Santos, originaria de Colombia, acusó que tras tomar un vuelo a México, el Instituto Nacional de Migración (INM) la privó de la libertad en el AICM, la dejó sin comer e incomunicada durante horas sin explicarle por qué no le permitieron el acceso.

Esto fue lo que narró a través de TikTok.

Ella arribó en un vuelo de Colombia a Ciudad de México a las 11:40 horas del 14 de junio. En la zona de aduanas presentó sus dos pasaportes, el nuevo y el anterior, le realizaron preguntas y fue llevada a una segunda entrevista donde fue cuestionada sobre varios temas.

Al terminar la entrevista, acusó que tuvo que esperar casi 4 horas para que le dijeran que le había sido negado el acceso a pesar de presentar su carta de invitación, su ticket de regreso a Colombia y comprobar su residencia legal en el pasado en el país.

"Al yo preguntar ¿Por qué sucedió esto? Me dijeron que tal vez mi contacto aquí en México no contestó la llamada. ¡Mentira!, yo sabía que mi amigo aquí en México estaba pendiente, me estaba esperando, estuvo las mismas 12 o 13 horas que yo estuve encerrada hablando con todo mundo para que lo dejaran entrar y nunca lo llamaron", dijo.

Irregularidades

Entre los abusos que enlistó Viviana Santos, fue que únicamente le dieron de comer una hamburguesa durante todo el tiempo que pasó retenida, el espacio era limitado y compartido con muchas más personas, los baños estaban sucios y les quitaron todas sus pertenencias.

Nunca logró hacer una llamada ni al Consulado de Colombia en México ni a sus familiares, lo que le correspondía por derecho.

Le avisaron que el 15 de junio a las 1:30 horas salía su vuelo, por lo que momentos antes las sacaron, a ella y a otras dos colombianas, sin cordones en los zapatos, en fila y sin pertenencias.

Sus maletas, les dijo migración, serían enviadas a Colombia en el mismo vuelo, sin embargo, sus pertenencias nunca llegaron.

"Todo el tiempo nos dijeron mentiras: no me dejaron llamar ni al consulado ni a mi familia, sin comida, sin poder comunicarme, me privaron libertad como delincuente y nunca me explicaron por qué me estaban negando la entrada, lo único que me dijeron fue que mi amigo no contestó el teléfono, pero a mi amigo nunca lo llamaron", agregó.

¿Qué dijo el INM?

Después de que se conociera el caso en redes sociales, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el acceso le fue negado porque la mujer, presuntamente, contaba con alerta migratoria. "A las 15:35 horas del 14 de junio le fue negado el trámite de internación al país y, ante dicha situación, se le informó de su condición, de igual forma fue notificada la aerolínea que la trasladó a México, para quedar asignada a su custodia y alimentación en tanto se ejecutaba su abordaje de regreso a su país, lo cual aconteció a las 01:25 horas del 15 de junio", informó el Instituto a través de su cuenta de Twitter.

La institución señaló que se actuó en todo momento bajo los protocolos correspondientes, por lo que privarla de sus pertenencias, incluso de los cordones de su calzado, forma parte del protocolo de seguridad.

“Fue informada sobre la posibilidad de comunicarse con su consulado o persona de confianza durante el plazo de la entrevista, a lo que se limitó a señalar: ‘sí, de ser necesario‘”, justificó el INM.

Sobre los motivos de la alerta migratoria, no se dieron más detalles.