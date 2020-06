Advierte Zaldívar crimen de Estado

Ciudad de México— El presidente de la Suprema Corte de Justicia calificó de “crimen de Estado” el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ruiz, ejecutado el martes con su esposa en Colima.

“Que no haya duda que éste es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no caben ninguna otra distracción y estaremos muy atentos a cómo se vienen desenvolviendo estas investigaciones”, dijo el Ministro Arturo Zaldívar.

Lo anterior, durante una videoconferencia con integrantes de la Barra Mexicana de Abogados, planeada con anterioridad al crimen del martes, para conversar sobre la forma en que el Poder Judicial ha enfrentado la pandemia por Covid-19.

Zaldívar rechazó que existieran amenazas previas contra el juez, y confirmó que el propio Villegas renunció en 2109 a la escolta permanente que tienen asignada la gran mayoría de los jueces y magistrados federales que atienden casos penales.

De hecho, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) le pidió reconsiderar el retiro de la escolta, pero el juez, quien llevó procesos penales en Jalisco antes de su traslado a Colima, ratificó que no la necesitaba.

“En la protección de los juzgadores nunca ha habido austeridad”, dijo el Ministro, al rechazar que por reducciones presupuestales se hubiera retirado la escolta. El CJF obtuvo los 756.8 millones de pesos que pidió en 2020 para seguridad de su personal.

Zaldívar agradeció la colaboración y apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y del Consejero Jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer, que desde el martes se pusieron en contacto para ofrecer su ayuda.

Pero la investigación del doble homicidio está en manos de la Fiscalía General de la República, un órgano autónomo que ya no forma parte del Ejecutivo, y Zaldívar dijo que el titular de la FGR, Alejandro Gertz, desde el primer momento se tomó muy en serio el asunto.

Sin protección

El juez Villegas Ortiz renunció desde febrero de 2019 a la escolta y el vehículo blindado que le asignaba el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El juzgador ratificó su voluntad por escrito ante la Judicatura, al considerar que no era necesario el servicio de seguridad, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

Esta sería la razón por la que el CJF no solicitó el personal al Servicio de Protección Federal para atender al juzgador, que por lo regular consiste en tres agentes y el vehículo con protección.