Advierte RAE reto con lenguaje de máquinas

Ciudad de México— Las Academias de la Lengua Española se preparan para hacer frente a las máquinas hablantes.

No se trata de un cuento de ficción, sino de un realidad a la que convocó director de la Real Academia Española y presidente de la asociación de Academias, Santiago Muñoz Machado.

"Que haya 700 millones de máquinas hablantes del español, y que exista el riesgo de que el lenguaje de las máquinas no sea exactamente igual que el que normativizan nuestras Academias, es una cuestión que puede tomarse como un reto; puede que sea esa la fuente de una fragmentación de nuestro idioma, que hemos procurado que no ocurra", dijo el académico y jurista.

En la presentación de los proyectos en el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), Muñoz Machado invitó a todas las Academias, escuelas e institutos culturales a definir un proyecto para vigilar a las máquinas.

Si bien ya hay un acuerdo con la empresa Telefónica "de investigar y colaboración sobre la lengua de la inteligencia artificial", convocó también a las compañías que quieren sumarse a definir la estrategia.

"Lo que se trata es de construir un proyecto lingüístico que nos sirva para responder a cualquier reto que la inteligencia artificial nos plantee, las academias no pueden quedarse al margen del futuro", sostuvo.

En la sesión plenaria sobre actividades y proyectos, Ignacio Bosque, doctor en Filología Hispánica y miembro de la RAE, anunció la publicación, en papel y el digital, dentro de algunos meses del "Glosario de términos gramaticales", cuya elaboración se ha llevado cinco años, desde 2015, revisada y aprobada por una comisión interacadémica.

Dijo que el glosario contiene hasta ahora 498 términos gramaticales, definiciones y explicaciones detalladas, una amplia ejemplificación, exposiciones razonadas y pormenorizadas, clasificaciones y términos relacionados conceptualmente.

"La autoría del diccionario corresponde a la asociación de academias de la lengua española y los primeros borradores de todas las entradas han sido redactados en la Real Academia Española por un grupo de especialistas y han sido revisados y corregidos por todas las academias", indicó sobre el volumen que podría aparecer en otoño.

El glosario está dirigido principalmente a profesores de enseñanza del español, precisó.

"Nuestro mayor reto es que los estudiantes vean a la lengua como propia: hay que conseguir que vean a las subordinadas sustantivas como suyas", dijo Bosque.

En la sesión de esta mañana, el Instituto Cervantes (España), la UNAM (México), el Instituto Caro y Cuervo (Colombia) y el Centro Cultural Inca Garcilaso (Perú) firmaron un convenio de colaboración para difundir y promover en todo el mundo la cultura en español en un proyecto llamado "Canoa", en homenaje a la primera palabra indígena que se adoptó en español.