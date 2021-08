Advierte Anaya: me quieren dar 30 años de cárcel

Ciudad de México— Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de recibir sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética, Ricardo Anaya advirtió que le quieren dar 30 años de cárcel y que si acude a una audiencia en el Reclusorio Norte no lo van a dejar salir.

El panista difundió un nuevo video para comunicar que, tras el que hizo público el sábado, le llegó un citatorio para comparecer el jueves.

El excandidato presidencial culpó a Andrés Manuel López Obrador del trance por el que pasa y afirmó que el exilio es el único recurso que tiene a su alcance para poder seguir en la lucha.

"No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa: es un citatorio (y) lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia", explicó.

Tras señalar que las audiencias empiezan por zoom, Anaya precisó que el final se desarrollaría en el Reclusorio Norte.

"Y aquí dice los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel.

"Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza Andrés Manuel, si no imagínate", ironizó el panista.

Anaya recordó que López Obrador había publicado un mensaje en el que le pedía que se presentara a la audiencia, y que no debía preocuparse si es que es inocente de las imputaciones que se le señalan, por presuntamente haber recibido sobornos del ex director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética.

"Claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al Presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al Reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir. Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme".

El proceso en curso, sentenció Ricardo Anaya, así lo había ordenado.

"Y una vez que estás en prisión, pierdes tus derechos políticos, y yo ya no podría ser candidato en 2024 y tampoco podría estar grabando videos en los que denuncio la ineptitud de su Gobierno. Esa es la razón de fondo por la que me quiere encarcelar".

Después de referir los casos de los hermanos de López Obrador -quienes aparecen recibiendo fajos de dinero-, Anaya sostiene que si eres adversario del tabasqueño "en 24 horas te mandan un citatorio y te tratan de meter 30 años de la cárcel.

"El exilio es una decisión bien dolorosa. (...) En tiempos de autócratas como López Obrador el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. Dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla".

Anaya advirtió a López Obrador que no podría deshacerse de él.