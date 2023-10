Acusan que Corte evitó análisis de libros de texto

Ciudad de México.- Especialistas acusaron que la Corte prefierió evadir un análisis profundo sobre la controversia constitucional promovida por Chihuahua sobre los libros de texto y determinaron "por encimita", antes las amenazas de recortar sustancialmente el presupuesto del Poder Judicial.

El pasado 4 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el juicio promovido por el Gobierno de Chihuahua para impugnar el reparto de los nuevos libros de texto gratuitos.

Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte revocó el auto de admisión de la controversia, dictado el pasado 10 de agosto por el ministro Luis María Aguilar, al considerar que la demanda era "notoriamente improcedente".

Marco Fernández, especialista en educación de México Evalúa y el Tec de Monterrey, refirió que el alegato de la Corte de que la entidad no tiene alguna atribución qué defender en materia de elaboración, producción y distribución de libros de texto, fue muy simple, superficial y dejó de lado puntos esenciales e importantes.

"Creo que la Corte, en este caso la Primera Sala, no quiso gastar capital político para meterse precisamente al fondo del asunto y por eso decidió bajo el argumento de bueno 'en términos de la distribución de competencias que no hay violación, ya lo otro quién sabe, ya no nos vamos a poner a analizarlo'", denostó.

"Esto se da en un contexto político muy peculiar, donde la Corte ha sido atacada sistemáticamente por el Ejecutivo y amenazada por la mayoría legislativa de Morena porque les recortarán el presupuesto de manera sustantiva", agregó.

Así, señaló, el proyecto del ministro Arturo Saldívar quedó a desear pues, consideró, incluso la jueza que lleva el amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) indagó más que el máximo tribunal de justicia.

"La jueza se mete, analiza y dice que de acuerdo a la ley, la SEP no dio pruebas de las consultas, tampoco dijo cómo incorporó las opiniones de las autoridades educativas de los estados para ajustar los libros de texto y comprobó que estaban haciendo los libros de texto antes de la publicación de los programas de estudio, cosa que viola el procedimiento de la ley", expuso.

"Todo eso lo omitió el ministro Zaldívar y la mayoría que confirmó el proyecto. Y el hecho es que la consecuencia educativa persiste, porque más allá de que sí bueno, está bien, se distribuyen los libros de texto en Chihuahua y muy probablemente algo similar pasará en Coahuila, el hecho es que los errores que han documentado existen", añadió.

Fernández reprochó que aunado a ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tenga voluntad para enmendar los errores de forma efectiva, los minimice; no reconozca las carencias en los libros de texto en materias como matemáticas; y estos al estar desarticulados a los planes y programas de estudios, compliquen la labor docente para que se alcancen los aprendizajes esperados, con lo que se siga propiciando el rezago escolar.