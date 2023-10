No hay viraje migratorio, nos oponemos al muro.- EU

Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos aseguró que no existe un viraje en su política migratoria, por lo que mantendrá su oposición a la construcción del muro en la frontera con México.

En el marco del Diálogo de Alto Nivel, el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, advirtió, sin embargo, que el Gobierno del presidente Joe Biden está obligado, por ley y por el Congreso de ese país, a ejercer recursos etiquetados para ese fin, desde la Administración de Donald Trump.

"Nuestra política sigue siendo la que era, desde el día uno, nos oponemos a la construcción del muro. Déjeme repetirlo, no hay ninguna nueva política del Gobierno con respecto a un muro en la frontera. Desde el día uno está Administración ha dejado en claro que un muro no es la respuesta, esa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha cambiado", expresó

"El texto del aviso del Registro Federal ha sido descontextualizado y no representa un cambio en política en absoluto. El proyecto fue financiado por la Administración previa, en 2019, y la ley requiere que el Gobierno use esos fondos para dicha finalidad. Una y otra vez hemos pedido al Congreso que rescinda estos fondos, pero no lo han hecho y nosotros debemos seguir la ley".

Frente a funcionarias del Gobierno de México, Mayorkas consideró que la seguridad fronteriza eficaz requiere un enfoque más inteligente e integral, lo que debe incluir tecnologías de vigilancia y puertos de entrada modernos.

"El Congreso debe darnos los fondos para poder llevar adelante la utilización de estas herramientas que han demostrado ser útiles", advirtió.

Por su parte, la canciller Alicia Bárcena reconoció que, durante el Diálogo, México expresó su preocupación sobre el muro al Gobierno de Estados Unidos que, hasta ahora, ha sido un aliado en la estrategia migratoria.

La funcionaria lamentó que el anuncio sobre las medidas fronterizas haya coincidido con la visita de la delegación norteamericana.

"En el Gobierno de México estamos absolutamente renuentes y en contra de que haya muros. Lamentablemente coincide ese anuncio con la visita de ellos, pero en realidad lo que entiendo es que lo que sucedió es que esta no es una nueva política, no es un anuncio de una nueva barrera, sino que es un presupuesto que ellos ya tenían adjudicado, tiene que procesarlo y tiene que ejecutarlo", señaló.

Bárcena confió en que los recursos sean empleados en dispositivos o alguna otra estrategia relacionada con la migración ordenada, pero no para continuar con la construcción del muro.

"Tengo entendido que no va a ser a través de muros, sino a través de tecnologías, va a ser a través de otro tipo de instalaciones para poder detectar, para poder hacer más bien caminos y creo que eso es lo que el secretario nos ha hecho favor de aclarar, porque obviamente también nosotros le expresamos nuestra preocupación, ¡cómo que no!", agregó.