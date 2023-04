Acusa Sheinbaum de clasistas a quienes cuestionan concierto

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ironizó sobre los cuestionamientos por la realización de conciertos masivos en el Zócalo con costo al erario.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria dijo que "están en contra de todo" y acusó de clasistas a quienes se pronuncian en contra de dichos eventos.

PUBLICIDAD

"En el fondo lo qué hay en eso es un tema de mucho clasismo. Lo que ellos quieren es que la cultura sea un privilegio", dijo.

La mandataria realizó una imitación de quienes cuestionan que se realicen conciertos masivos en lugar de destinar el dinero público a acciones cómo beneficiar el transporte público y agitando las manos y palmeando el estrado defendió que su Administración ha realizado diversas acciones en temas que le reclaman.

"Todos se suben y se montan y dicen: 'yo tengo el gran proyecto de agua y no se ha invertido en agua', estamos invirtiendo el doble de lo que invertía el gobierno anterior.

'Y no se ha invertido en el Metro, pero si se invierte en el concierto de Rosalía' no bueno, estamos invirtiendo cerca de 45 mil millones de pesos en el Metro, lo qué pasa es que no se enteran, no se quieren enterar, no quieren conocer", dijo.

Sin decir nombres, afirmó qué hay personas que han criticado los conciertos, pero que pidieron a su oficina lugares especiales.

Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Cultura tiene dinero para la realización de eventos como los conciertos masivos en el Zócalo.