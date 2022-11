Acumula la CFE 265 mil mdp en subsidios

Ciudad de México.- En los últimos cuatro años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habrá recibido más de 265 mil millones de pesos en subsidios para tarifas de electricidad.

De enero a septiembre de este año, CFE recibió 68 mil 800 millones de pesos en subsidio a tarifas eléctricas, de los 73 mil millones aprobados para 2022, según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

"(Esta cifra) es 84.5 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo de 2018, que fueron de 37.3 mil millones de pesos", según el análisis "CFE en la mira. Resultados al tercer trimestre de 2022".

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y de CFE, en 2019, 2020 y 2021, la empresa recibió 52 mil millones, 70 mil millones y 70 mil millones de pesos, respectivamente, en subsidios a tarifas eléctricas.

En su comparecencia ante diputados la semana pasada, Manuel Bartlett, director de CFE, dijo que es mentira que el Gobierno subsidie a la empresa, pues su presupuesto proviene de ingresos propios, que suman más de medio billón de pesos al año.

La diputada Sue Ellen Bernal cuestionó la operación y rentabilidad de CFE pues cada año requiere más recursos públicos para subsidiar las tarifas eléctricas.

Bartlett aseguró que los subsidios no son para CFE, sino para los mexicanos.

"El financiamiento que se da o el subsidio que se da es para el pueblo de México, que si no les gusta hay que decirlo con más claridad, no queremos que haya subsidio a los hogares que lo necesitan, ni al campo ni nada. Díganlo. Ese es el subsidio, pero no es para nosotros, el subsidio es para la población de México", apuntó.