Abogan AMLO y Sheinbaum por Omar García Harfuch

Ciudad de México.- Simpatizantes de Morena, familiarses de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y usuarios de redes sociales atizan las críticas sobre el pasado del ex secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, quien aspira a coordinar la Cuarta Transformación en la Ciudad de México.

Pero tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la abanderada presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, salieron en su defensa con el mismo argumento: será la ciudadanía quien decida si es un buen perfil.

En redes circulan imágenes y memes sobre los vínculos familiares de García Harfuch: su abuelo, el General Marcelino García Barragán, ha sido señalado como uno de los responsables de las intervenciones que derivaron en la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968; mientras que su padre, Javier García Paniagua, fue titular de la Dirección Federal de Seguridad entre 1976 y 1978, órgano que emprendió acciones contra grupos considerados subversivos durante la llamada "Guerra Sucia".

No obstante, el presidente López Obrador abogó el lunes por las aspiraciones de García Harfuch, tras ser cuestionado sobre los señalamientos de los padres de los 43, quienes advirtieron que, además de participar en la construcción de la "verdad histórica", el ex jefe de la Policía capitalina fue empleado de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

"Miren, ya no puedo yo meterme en estos asuntos, ya entregué el bastón de mando del movimiento y la banda presidencial la voy a entregar a finales de septiembre. Pero ¿por qué no dejamos estas cosas al pueblo? ¿Por qué pensamos que el pueblo no puede decidir?.

"¿Quién va a decidir? El pueblo. Si es tan malo, tan malo Harfuch, como se sostiene, el pueblo está muy consciente, está muy despierto, sabe muy bien lo que le conviene y no le conviene. Y puede no saber a precisión qué le conviene, pero sabe perfectamente, perfectamente, lo que no le conviene".

Tras emplazar a los acusadores de Harfuch a presentar denuncias formales ante las autoridades, el presidente adelantó que no habrá protección ni impunidad para nadie.

Por otro lado, el presidente envió un mensaje a los militantes y aspirantes de Morena que protagonizan una confrontación interna por la definición de las candidaturas a gobernador en nueve estados del país, con miras al 2024.

"Puede haber ahí un acuerdo de grupos, de sectas, pero al final son las encuestas. Y está probado que una encuesta bien realizada es lo más cercano a la realidad. Y no sólo es una, son dos, o tres, o cuatro, o cinco", respondió.

'No tuvo nada que ver'

La semana pasada, de gira por Pachuca, la aspirante presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, aseguró que los cuestionamientos en contra de Omar García Harfuch son parte del proceso que lleva a cabo el partido para elegir al candidato al Gobierno de la Ciudad de México.

Consultada sobre la posición del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien confirmó que García Harfuch estuvo presente en las reuniones donde se preparaba la "verdad histórica" de Jesús Murillo Karam en el caso Ayotzinapa, indicó que el mismo ex jefe policiaco aclaró que no participó en la construcción de la misma.

"Lo aclaró él mismo, lo aclaró hoy el presidente en su mañanera, en donde dijo que estuvo en dos reuniones, pero que no tuvo nada que ver con la construcción de la 'verdad histórica', y es parte ahora del proceso que estamos viviendo", indicó.

Sheinbaum rechazó que los señalamientos contra García Harfuch sean fuego amigo y reiteró que es parte del proceso interno que lleva a cabo Morena para la elección de candidaturas.

"No, es parte del proceso", insistió.

Cuestionada sobre si la confirmación de Encinas da una mala imagen, la aspirante presidencial señaló que ni ella ni el presidente del partido, Mario Delgado, tienen favoritos y por eso será la gente la que decidirá, mediante una encuesta, quién será el abanderado de Morena en la Ciudad de México.

"Ni el presidente del partido ni yo estamos favoreciendo a una u otra persona, muy mal haríamos en eso, nosotros lo que hacemos es facilitar las condiciones para que se pueda participar en las encuestas, no tenemos favoritos, no hay una persona u otra, sino sencillamente se abre el espacio para que todos y todas puedan participar, la encuesta es eso lo que permite ver, qué opina la mayoría de la gente", apuntó.

Además de García Harfuch, los aspirantes a coordinar a la 4T en la CDMX son Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa con licencia; Mariana Boy, procuradora ambiental en la capital; y Hugo López Gatell, ex subsecretario de salud federal.