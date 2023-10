Sedena no responde con verdad en caso Ayotzinapa: Expertos

Especialistas que integraron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de no responder con verdad a las peticiones de información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un pronunciamiento, los expertos denunciaron las negativas y evasivas de la Sedena sobre diversas intervenciones telefónicas realizadas la noche del 26 de septiembre de 2014, cuyo contenido podría resultar clave para el esclarecimiento del caso.

"Las respuestas de la Secretaría de la Defensa de que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala no existía, que dependía del CISEN, que no realizaban interceptaciones telefónicas cuando los documentos muestran parcialmente los textos de las mismas, que desconocen quienes las realizaron, y otras respuestas que se nos dieron, simplemente no responden a la verdad", aseguraron.

"Las pruebas están a disposición de las autoridades, que además las conocieron de antemano y están publicadas en el informe Ayotzinapa VI".

En el documento, Angela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain respondieron a los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que los hallazgos e investigaciones realizados por el GIEI solo son conjeturas.

Los expertos dejaron en claro que, hasta ahora, han entregado a la nueva Fiscalía Especializada del caso seis documentos con cerca de 90 propuestas de investigación, diligencias y acciones para esclarecer los hechos, y muchas de ellas están pendientes.

"Nuestros informes no muestran opiniones, sino hechos probados y cuentan con todas las fuentes en las que nos basamos. Invitamos a autoridades, medios de comunicación, académicos a analizarlos y responder a los hallazgos no con opiniones o descalificaciones, sino con el rigor que requiere la verdad", afirmaron.

"La verdad no se declara, se prueba, y todas las afirmaciones que incluyen nuestros informes tienen sustento probatorio".

Los ex integrantes del GIEI recordaron que, en el último año, los obstáculos a las investigaciones llevaron a la salida del fiscal especial del caso Omar Gómez Trejo, pero también a la cancelación de órdenes de aprehensión contra militares, que ya habían sido concedidas por un juez.

"A pesar de un escenario adverso, el trabajo del GIEl ha llevado a que se retomen dichas órdenes al menos parcialmente en los últimos meses, mostrando la evidencia existente en el expediente, así como a documentar los casos contra Tomás Zerón o Murillo Karam y otros cargos de la PGR", detallaron.

Esta mañana, en Palacio Nacional, López Obrador se refirió a los informes del GIEI como conjeturas, volvió a defender al Ejército e insistió en que el crimen contra los normalistas fue producto de la colusión entre autoridades locales y el narcotráfico.

El presidente advirtió que la investigación seguirá su curso y que si, al paso del tiempo, las indagatorias dan la razón al GIEI, lo reconocerá de manera pública.

"Son conjeturas. Ya ven cómo soy, digo lo que pienso, son conjeturas. Si ellos tienen elementos, pruebas, que las presenten. Y si las encontraron, pues, a ver, que las den a conocer, porque todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa se ha entregado", aseguró el Mandatario en su conferencia de prensa matutina.

"No se ha encontrado más. Y todo es puras conjeturas. Por eso, no les tengo confianza a asesores y a los investigadores. Son, además, muy conservadores. No le hace que no les guste a nuestros adversarios la forma en cómo me expreso o digo las cosas. Pero tienen actitudes muy irresponsables, mucho muy irresponsables".

En respuesta, los ex integrantes del GIEI defendieron su labor y pidieron al Gobierno escuchar a las víctimas.

"Las víctimas de este caso tienen voz propia y las autoridades deben escucharlas. No es hora de confusión y ruido. La verdad se empeña porque hay quien la empuja como lo hacen las familias, y seguirá saliendo, ya sea como una bocanada de aire fresco que México necesita o surgiendo entre las rendijas", aseveraron.