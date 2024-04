A pesar de la corrupta del PRIAN, ganamos debate: Sheinbaum

Ciudad de México.- En su mensaje final, y tras negar cualquier señalamiento de corrupción, la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, se autoproclamó la ganadora del segundo debate presidencial del INE.

Minutos antes de las 22:00 horas, Sheinbaum Pardo le pidió a Xóchitl Gálvez, del PAN-PRI-PRD, quien fue la que más cuestionamientos le hizo, que en lugar de cuestionarla sobre presuntos negocios ilícitos de los hijos del Presidente López Obrador, o investigar a Rocío Nahle, haga una denuncia si tiene certeza de lo expuesto.

"No, no, no, y pon tu denuncia, a pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, la corrupta, a pesar de eso hemos ganado el debate, hemos presentado propuestas y plan de desarrollo para los próximos 6 años, el modelo neoliberal fracasó, modelo del PRIAN, estamos hablando de la Cuarta Transformación de la vida pública, que ha dado bienestar al pueblo de México", concluyó.

"Ha disminuido la desigualdad en nuestro País, México es grandioso y lo va a seguir siendo, con fraternidad, más justicia y más prosperidad, un desarrollo sustentable".

Sheinbaum pidió a los votantes no sólo apoyarla en su búsqueda de la Presidencia, sino también apoyar por parejo a los candidatos de Morena, o del PT y PVEM, a otros cargos locales y federales en las entidades.