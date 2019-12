Viven doble drama por accidente

Ciudad Juárez— Érika Leticia Huizar Amaro, de 59 años de edad, vivía en Ciudad Juárez y se dirigía a Gómez Palacio Durango para cuidar a su madre enferma, como lo hacía constantemente debido a que era hija única.

La noche del miércoles, antes de que abordara el camión, sus hijas se despidieron de ella con un abrazo, sin imaginarse que ese sería el último.

Érika se convirtió en una de las 14 víctimas fatales del accidente del camión ‘pirata’ de la línea Nómada Tours que sufrió una volcadura en la carretera Delicias–Saucillo la madrugada del jueves.

Al enterarse de la noticia del accidente, sus hijos le marcaron a su teléfono, sin embargo no respondió.

“Sonaba y sonaba pero no respondía”, mencionó con la voz entrecortada y con los ojos llenos de lágrimas, Rocío Huizar, hija de Erika.

Dijo que luego buscaron en las listas difundidas por los medios y después se enfrentaron a la realidad.

“Teníamos la esperanza de que estuviera herida, de que la hubieran confundido con otra persona”.

Luego fueron a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la que pudieron realizar el proceso de identificación, narró.

“Casi ni lo creemos, mi mamá estaba muy joven, muy fuerte, sana, nada más iba a ir a cuidar a mi abuela porque está malita, nos despedimos de ella bien en la tarde, le llevamos unas cosas y nunca pensamos que iba a pasar esto”, agregó María Elena Buenrostro Huizar, hija de Érika. Mencionaron que su abuela, asistida por el médico, ya fue enterada de la muerte de su hija; su estado de salud se complicó aún más y ya no desea que le realicen la operación que tenía programada.

“Mi mamá no viajaba por gusto o por paseo, ella frecuentaba mucho esos camiones desde hace muchos años porque iba muy frecuentemente a ver a mi abuela. Ella es la única hija, las demás son puras nietas y ella era la que cambiaba los pañales, con la que se dejaba bañar. Mi mamá cuando iba le juntaba muchos pañales, ahora desgraciadamente se fue porque mi abuela se puso muy mala”, mencionó Rocío.

Erika tenía seis hijos y vivía con su pareja, la describen como una mujer autosuficiente y fuerte que no dependía de nadie.

Mientras realizan los trámites correspondientes ante las autoridades, aseguran que acudieron también a la oficina “Gamez”, ubicada en la avenida Lerdo y Vicente Guerrero, donde su madre compró el boleto, sin embargo sólo les dieron evasivas.

“Yo le pregunté al señor qué iba a pasar o a dónde hay que ir, si tenían otras oficinas y me dijo ‘no aquí no hay nada qué hacer’, el camión tiene seguro y el del seguro anda en Chihuahua, pero no me dio el nombre de la aseguranza, nada me quiso dar”, indicó.

Aunque la FGE les ayudará con el traslado, dijo que no tienen recursos para los gastos.