Viven calvario por medicamentos

La espera de fármacos de alta especialidad al nosocomio local del Issste resulta tortuosa para los pacientes debido a que dichos medicamentos deben ser solicitados a México, donde los procesos burocráticos para su aprobación pueden demorar días, de acuerdo con el personal de la institución.

Karla Rojas Vertiz, directora del hospital del Issste en Juárez, dijo que para los fármacos existen procedimientos especiales.

“Tienen que llegar por paciente específico. Aunque el médico de aquí lo indique se tienen que cumplir con los requisitos para solicitar ciertos medicamentos. En cuanto se tienen los estudios, se envía la solicitud (a México), y puede tardar desde tres días (o) hasta que se complete el procedimiento”, puntualizó.

La funcionaria fue abordada tras una queja de una derechohabiente. Diana Villalobos, de 32 años, señaló que su padre Jorge Villalobos, de 67, quien padece cáncer, lleva un mes esperando que se le otorgue un medicamento llamado Pazotanib, que evita la metástasis, pero hasta ayer no se le había brindado.

La hija del adulto mayor, quien se encuentra imposibilitado por su avanzado padecimiento, indicó que ante la negativa del Issste de otorgarles el fármaco, recurrió ayer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a interponer una denuncia porque se está violentando el derecho a la salud de su padre.

“Tiene un mes esperando el medicamento de oncología. Él tiene metástasis de cáncer renal, y no nos ha llegado el medicamento. Hace seis años tuvo un tumor en un riñón, lo operaron por el Issste en Chihuahua, le extrajeron todo el riñón. Lo mandaron a oncología y tenía citas periódicas pero nunca le recomendaron ningún medicamento en ese momento”, indicó Villalobos.

Añadió que debido a su desconocimiento en el tema creyó en lo que le indicaron, que no era necesario que le dieran algún medicamento. No obstante, después de seis años, su papá empezó con dolores en las piernas, y después de peregrinar con médicos le detectaron un tumor en la columna, que fue resultado del primer tumor, que como no se dio seguimiento con fármacos, hizo metástasis.

“Debido a que el medicamento cuesta alrededor de 39 mil pesos mensuales, más la radiación que necesita, nos avocamos al Issste porque es el servicio médico que él tiene, y le recetaron el medicamento, lo aprobaron de la Ciudad de México, y de eso ya ha pasado un mes. Se me hace bastante injusto que estemos viviendo este calvario, y todavía no nos resuelven cuándo nos van a dar el medicamento”, dijo.

Explicó que trajo a su papá desde Parral, donde residía, a esta frontera, para un mejor tratamiento, y sin embargo no ha encontrado la atención esperada. “Mandé un correo electrónico para quejas en el Issste y nos dicen que a final de cuentas el asunto es a nivel federal”, agregó Villalobos.

Rojas Vertiz aseguró que ya llegó el fármaco Pazotanib.

“Ya llegó, ya le habíamos comentado a la familiar del proceso pero comprendo que a veces la espera puede ser desesperante pero ya llegó, se le había dicho que llegaba ayer con los medicamentos y llegó”, dijo la directiva del hospital.





