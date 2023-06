Vinculan a proceso a presunto agresor de dos investigadores

Este martes 6 de junio el juez de Control, Antonio Coss Araujo, vinculó a proceso a Javier B. A., acusado por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en calidad de coautoría, en perjuicio de los agentes investigadores Jorge Iván Ortega Rivera y Javier Fernando M.A., respectivamente, según la causa penal 1435/18.

La continuación de la audiencia inicial comenzó a las 12:46 horas. El representante legal del acusado, Saúl Trejo Torres, solicitó la comparecencia del interno Jesús Juárez Loera, sentenciado por estos mismos hechos, para que declarara a favor del acusado.

Sin embargo, la Dirección del Cereso 3 no dispuso en tiempo y forma de la asistencia del testigo, pese a que la solicitud fue realizada por el tribunal desde el día de ayer, lo que incidió en el retraso de la audiencia programada a las 12:00 horas.

Tras considerar que existían suficientes elementos de prueba contra Javier B.A. el juez resolvió el auto de vinculación a proceso, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió a la representación social dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La audiencia

Vestido con el uniforme color gris, Javier B.A. solicitó declarar ante el juez para hablar sobre su inocencia, luego de haber sido acusado formalmente en la audiencia inicial.

Al hacer uso de la voz el hombre que fue extraditado de Estados Unidos, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, afirmó al juez no conocer los hechos por los cuales está preso.

“No soy yo, yo no fui, no sé nada de lo que me están culpando”, afirmó. Luego rechazó ser interrogado por el agente del Ministerio Público José Adán Varela.

El abogado declinó interrogar a su patrocinado al afirmar que él era inocente y como tal lo hacía manifestado.

El MP solicitó el juez el auto de vinculación a proceso, al asegurar que presentó los datos de prueba pertinentes para establecer que se cometió el hecho delictivo y los enumeró uno por uno.

Estos fueron el testimonio del agente sobreviviente, que reconoció por medio de fotografías a su agresor, al referir que lo tuvo a menos de tres metros de distancia cuando le dispararon a él y a su compañero en el cruce de las calles Amapola y Cactus de la colonia Francisco Villa.

Presentó el resultado de la necropsia de ley, que arrojó como resultado la causa de muerte por laceración en la aorta por herida producida por proyectil de arma de fuego en tórax, así como también presentó el testimonio de Manuel Q.S. quien dijo ser vendedor de drogas al servicio de la empresa y que pidió apoyo para su seguridad al ver a hombres armados cerca de su casa.

Que un hombre apodado “El Negro” le dijo que enviaría a un hombre apodado “El Calili” y a otra persona, quien fue el autor material de los disparos que privaron de la vida al agente Jorge Iván Ortega Rivera y lesionaron a y Javier Fernando M.A.

También mencionó el parte informativo de los agentes investigadores, y el oficio de la FGE que acreditaba a los dos agentes como empleados estatales.

El abogado pidió que su cliente no fuera vinculado a proceso ya que él mismo aseguró ser inocente, también mencionó que Manuel Q.S. en su testimonio no identificó al acusado por su nombre y apellido y en el reconocimiento fotográfico que hizo el 3 de junio de ese año, señaló que conocía a “Calili” pero no lo inculpó de los hechos, ya que cuando estos ocurrieron él estaba dentro de su casa, según lo declaró.

“Ni siquiera participó en los hechos, en todo el expediente no hay alguien que lo vio físicamente, es contundente que él no participó en los hechos, no se acredita en tiempo, modo o lugar, por lo tanto es inocente”, reiteró el defensor.

Aseguró que su testigo (ya sentenciado por este mismo evento) no conocía a su cliente, versión que no fue considerada debido a que la persona no declaró, aunque lo podrá hacer en otro momento procesal, como el juicio oral.

En el debate, el MP dijo que al momento de los hechos el agente sobreviviente observó al acusado, el cual lo identificó plenamente en el reconocimiento fotográfico.

A las 13:06 horas el juez resolvió vincular a proceso, al referir que si bien advierte sincero el testimonio de Javier B. A. discrepa con lo referido por el abogado, al referir que fue el agente lesionado el que señala a su probable agresor, al que vio por tenerlo a una distancia de tres metros aproximadamente.

Por lo que a dos días de los hechos lo señala directamente como la persona que aparece en la foto cuatro y que ese día vestía una camisa roja o naranja y una cachucha color negra.

El juez determinó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria, es decir el 6 de agosto, ratificó las medidas cautelares de prisión preventiva y dio por concluida la audiencia inicial.