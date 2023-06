‘Es Chihuahua bastión en construcción de la oposición’

Chihuahua es el bastión en construcción de la oposición en el país, aseguró la dirigencia panista en el estado, luego de la derrota electoral del bloque opositor en el Estado de México, al tiempo de reconocer que “ganarle a Morena no es fácil”.

“Chihuahua es un bastión en construcción, no es fácil ganarle a Morena, ganarle al sistema, ganarle al Gobierno no es sencillo, eso hay que entenderlo. No es sencillo ganarles, pero en Chihuahua hemos hecho las cosas bien”, apuntó el presidente estatal de Acción Nacional (PAN), Gabriel Díaz Negrete.

PUBLICIDAD

En tanto, para el Revolucionario Institucional (PRI) la derrota en ese estado del país en particular no es un “termómetro” de lo que pueda ocurrir en Chihuahua en el proceso electoral de 2024.

“Cada elección es diferente, Chihuahua tiene su particularidad, se estarán evaluando del Gobierno federal y nosotros tenemos que hacer un planteamiento concreto de qué es lo que estamos ofreciendo, creo que tenemos que presentar una propuesta muy clara”, dijo el dirigente de los priistas en el estado, Alejandro Domínguez Domínguez.

De acuerdo con el conteo rápido, Delfina Gomez, la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, alcanzará entre el 52 y 54 por ciento de la votación en el Estado de Mexico, mientras que Alejandra del Moral, de la coalicion Va por el Estado de Mexico, tendrá entre 43 y 45 por ciento.

En Coahuila, los resultados preliminares dan como ganador al candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez, lo que lo convierte en el único estado priista donde nunca ha perdido una contienda electoral.

Va 4T por el ‘estado grande’

En cambio, para los morenistas del estado, luego de los resultados en el centro del país, “ahora le tocará a Chihuahua”.

“Los mexiquenses salieron este domingo a votar por la esperanza y la Cuarta Transformación. Y así como optaron por sacar al PRI de su bastión histórico, nos tocará a los chihuahuenses sacar al PAN del suyo muy pronto”, manifestó la dirigente de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa.

“Ternuritas, son clientazos, les pusimos un baile en 2021, que se relajen, que no se equivoquen, vamos a sacar las candidaturas más competitivas, vamos a hacer lo que tenemos que hacer bien hecho para ratificar los triunfos democráticos”, reviró el dirigente panista.

Con el resultado de estos comicios, el mapa político de México queda de la siguiente manera: Morena gobernará 23 entidades; PAN, cinco; PRI, dos, y Movimiento Ciudadano, dos.