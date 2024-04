Video: Tira la puerta a patadas para no morir atrapado en incendio

Ciudad Juárez— La madrugada de este domingo aproximadamente entre las 12:30 y las 12:45 de la noche, se suscitó un incendio en la intersección de la calle Galeana y Jesus Urreta .

José Luis Calzada Rodríguez, habitante de la casa siniestrada, alcanzó a salir del domicilio “no podía salir tuve que tirar la puerta a patadas”, dijo calzada.

Relató, que el fuego inició en el patio donde estaba cocinando y que cuando terminó le aventó agua como regularmente lo hacía.

“y me vine a acostar, de repente olí mucho humo, fue cuando me di cuenta que ya había agarrado todo el techo, traté de buscar agua pero, no tenía la mano.”

“ya no pude apagarlo, estaba encerrado, me está ahogando por el humo, era todo de madera”, dijo Calzada

Lo material no me preocupa mucho, vuelvo a levantar mi casa, soy albañil, lo que si me preocupa son mis dos perros que estaban ahí atrás.

El incendio consumió en su totalidad el inmueble construido de adobe y techo de madera.

Al lugar arribó una máquina del cuerpo de bomberos pero por la intensidad del fuego tuvieron que mandar traer una pipa para abastecer de más agua a los tragafuegos.