Video: Sacan a migrantes de sus casas de campaña para destruirlas

Ciudad Juárez.- Al campamento improvisado de migrantes ubicado a un lado de la Presidencia Municipal llegó el Secretario de Seguridad Pública Municipal para encabezar el desalojo.

Oficiales arrinconaron a migrantes que se encuentran dentro de sus casas de campaña para destruirlas, en un intento por despejar las aceras.

Un camión recolector de basura continúa llevándose las casas de campaña destruidas, cobijas, ropa y demás pertenencias.

“Hector, me engañaste. Fui oficial y profesor de educación física, tenga valor. Me prometiste que no te llevarias mis cosas” dijo un migrante mientras lloraba al ver a los oficiales y elementos de limpia llevandose sus pertenencias.

Otros migrantes se han colocado en la orilla de la banqueta con las manos en la nuca como acto de resistencia ante el desalojo, impulsados por disidentes de sociedad civil organizada.