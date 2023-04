Video: 'La visita del presidente fue una vergüenza'

Ciudad Juárez.- Como una vergüenza calificó el representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez, la visita que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador realizó a Ciudad Juárez el pasado viernes ya que no atendió nada relativo a la reciente tragedia ocurrida en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la que 40 personas murieron atrapadas en un incendio.

“la visita del presidente fue una vergüenza porque no dejó absolutamente nada, el presidente vino a atender a empleados de gobierno y eso es público, no los atendió ni siquiera a ustedes (medios de comunicación), honestamente es una vergüenza, no me parece posible que un presidente de la república ante una tragedia que se suscitó bajo su absoluta responsabilidad por ser una institución federal la encargada de estar custodiando a los migrantes, que haya tenido este desplante”, mencionó.

PUBLICIDAD

Señaló que aunque el gobierno ha estado informando sobre la situación desde la Ciudad de México, lo correcto sería que si el presidente de la república está en el lugar donde ocurrieron los hechos calificados como una tragedia internacional y que son de su competencia y jurisdicción no haya acudido siquiera a la estación migratoria.

“Lo conducente era diera la cara, que se reuniera con ustedes y que informara lo que ha estado informando por terceras personas, que si ya está aquí pues que se entere de primera mano, incluso visitar las instalaciones para que no le platiquen, porque evidentemente por la primera declaración que hizo yo creo que no tenía ni quiera la información clara”, señaló.

Dijo que el mandatario tampoco se reunió con los responsables para enterarse e de la situación de los migrantes en la frontera.

“La situación de los migrantes en el papel es una y lo que sucede aquí en la frontera todos nosotros lo conocemos, consultar con el alcalde, preguntarle a la gobernadora, preguntarle a sus propios responsables del seguimiento migratorio, lo que hace una autoridad responsable”, añadió.

En cuanto al video que circuló en los medios de comunicación cuando una persona lo aborda para protestar y el mandatario le respondió “te mandó Maru mi amor”, haciendo referencia a la gobernadora del estado, Ibáñez lo consideró como una estrategia del presidente para distraer la atención de la magnitud de los hechos.

“El presidente es experto en desviar la atención, en evadir responsabilidades, entonces se me hace que ese es un comentario precisamente buscando dónde era el escándalo o a ver a donde se echa la pelotita y esa fue la nota”, enfatizó.

Pese a lo anterior, el funcionario aclaró que la coordinación que tiene el estado con la federación para atender la tragedia, se ha tenido desde el primer momento.