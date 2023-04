Usan pistola de paintball para asaltar a conductor; son detenidos

Ciudad Juárez.- Por tratar de asaltar al operador de un auto de alquiler vía plataforma, cuatro personas fueron detenidas por policías municipales la noche del domingo, informó Adrián Sánchez Contreras, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El encargado de Comunicación Social de la corporación, informó que la detención ocurrió en las calles Olivia Espinoza de Bermúdez y Emma Murgia Valdez, en la colonia San Francisco, donde los policías se percataron de un grupo de personas estaba forcejeando.

Se acercaron y los abordaron, manifestando uno de ellos que los otros hombres lo habían agredido a golpes con una pistola, exigiendole que les entregara el dinero ya que es chofer de una plataforma digital, pero al decirles que no contaba con efectivo, comenzaron a ocasionar daños a su vehículo Nissan Versa, color blanco, modelo 2014.

El afectado dijo a los oficiales que solicitó ayuda de sus compañeros de trabajo, quienes al llegar al sitio fueron recibidos a pedradas por los sujetos, ocasionado daños a sus automotores.

Ante el señalamiento directo, los oficiales realizaron la detención de Alan Irving F. C. de 18 años, Juan Manuel P. C. de 25 años, Gumersindo S. R. de 35 años y José Arnulfo S. C., a quienes se les aseguró una pistola de paintball, la cual utilizaron para amagar a la víctima e intentar cometer el robo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).