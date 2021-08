Video: Acusan que trabajadoras sociales del IMSS 35 favorecen a funerarias por comisión

Ciudad Juárez— Un empleado de la empresa funeraria Camino al Cielo confrontó esta mañana a trabajadoras sociales del Hospital General de Zona (HGZ) número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las que supuestamente incidieron en una familia y provocaron la cancelación de su servicio para favorecer a otra empresa.

El trabajador, José Luis Ramírez, tomó su teléfono celular y grabó a las empleadas del IMSS sin las que trabajadoras hicieran algún comentario. El video del incidente fue compartido a través de las redes sociales.

Ramírez explicó que los padres de un bebé le contrataron el servicio. El cadáver se los entregarían este lunes por la mañana, sin embargo, en la papelería oficial faltaba el certificado de defunción, por lo que él les explicó a los familiares que se llevarían el cuerpo al Servicio Médico Forense.

“En el trayecto la trabajadora social los mete a un privado y les ofrece los servicios de otra funeraria, después la familia me rechazó el servicio porque la funeraria en cuestión les ofreció una comisión. Yo no quiero problemas con los colegas y la familia no quiso decir nada para no meterse en problemas”, dijo Ramírez al denunciar la probable competencia desleal.

El empleado funerario solicitó al Seguro Social que indague el proceder de las trabajadoras sociales, al asegurar que ellas carecen de facultades para favorecer a determinada empresa.

La representación del IMSS en Chihuahua dio a conocer que con relación a la denuncia difundida sobre la presunta vinculación que tienen las trabajadoras sociales del Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 en Cd. Juárez con funerarias, precisa que no se tienen acuerdos o convenios con los servicios funerarios de la ciudad.

“El Instituto sólo oferta los servicios que él mismo ofrece, tanto a la derechohabiencia como a la no derechohabiencia. No obstante, se investigará el caso denunciado públicamente para determinar y establecer lo conducente”, cita en un comunicado de prensa.

El IMSS en Chihuahua refrenda su compromiso de trabajar en beneficio de sus derechohabientes, puntualiza.