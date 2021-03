Vecinos y comerciantes impiden avance de obra

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Los manifestantes pusieron una casa de campaña Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Anunciaron que se quedarán en la zona por tiempo indefinido

Ciudad Juárez— Vecinos y comerciantes impidieron ayer el inicio de las excavaciones sobre la avenida Manuel Gómez Morín de la ruta pretroncal para el sistema de transporte semimasivo BRT-2 y anunciaron que permanecerán por tiempo indefinido en las tres carpas instaladas a lo largo de la vialidad.

Con pancartas y colocándose frente a una máquina retroexcavadora, el grupo de inconformes logró que cesaran los trabajos de excavación por parte de empleados de una empresa constructora contratada por el Gobierno del Estado.

Rubí Castañón, quien se metió dentro del hoyo que hizo la máquina pesada para impedir que continuaran los trabajos, informó que hasta ayer no se había presentado ninguna autoridad para dialogar con los comerciantes y vecinos.

Relató que ayer aproximadamente a las 3:00 de la tarde los empleados de una empresa constructora comenzaron a abrir el concreto con una máquina retro excavadora, por lo que al darse cuenta se trasladaron desde otro punto de las carpas donde se encontraban para impedir las excavaciones.

“El operador que manejaba la má–quina iba a continuar con la excavación, pero se acercó alguien de la constructora y le ordenó que apagara el motor”, expresó Castañón, quien portaba una cartulina con un mensaje en el que pedía el apoyo de la ciudadanía para frenar la obra.

Mientras transcurre la entrevista algunos automovilistas realizaron un semialto donde se encontraba la carpa para expresarle que apoyaba el movimiento.

“Estamos en lo que viene siendo la resistencia civil no permitiendo más destrozos en las avenidas principales y todo el daño vial en toda la ciudad”, expresó.

Mencionó que permanecen desde el pasado sábado sobre la avenida y van a permanecer todo el tiempo que sea necesario, aunque no descartó que en los próximos días el Gobierno del Estado trate de desalojarlos utilizando la fuerza pública.

“La autoridad no habla, no presenta permisos, de hecho no tiene los permisos para hacer este tipo de obra sobre este bulevar, y hay un verdadero desastre vial”, expresó.

Dijo que no sólo los ciudadanos se han visto afectados día tras día, sino que las maquiladoras ya sufren pérdidas económicas con este tipo de trabajos por el retardo en el traslado de su mercancía y además de la transportación de los trabajadores a las empresas.

Expresó que la afectación ha sido social, económica y ambiental, ya que sobre la avenida Tecnológico donde se construye el BRT 2 retiraron muchos árboles.

Mencionó que en esta avenida hay cada vez más accidentes viales, no hay iluminación porque retiraron las luminarias ni hay señalamientos de advertencia ya que los automóviles han caído en las zanjas que han abierto.

“La autoridad no ha socializado las obras, ya que la ciudadanía no está de acuerdo. Solo iniciaron los trabajos sin preguntar a los ciudadanos”, expresó.

Agregó que el Gobierno del Estado inició otra obra en la avenida Manuel Gómez Morín sin haber terminado otras más que realiza en otras avenidas de la ciudad.

“Ya se va el gobernador Javier Corral y no va a terminar ninguna de las obras”, expresó.

En el crucero de Gómez Morín con Paseo de la Victoria se instaló otra de las tres carpas donde hay más personas, del mismo grupo, colectando firmas con las cuales buscarán un amparo para frenar el inicio de los trabajos.