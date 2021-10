Vacunación para menores vulnerables no alcanza meta

Ciudad Juárez— De una meta de seis mil dosis a aplicar del 19 al 30 de octubre, hasta ayer sólo mil 482 menores vulnerables habían sido vacunados contra Covid-19, es decir, 25 por ciento, informó Bienestar. Christian Moran, de sólo 14 años, fue uno de ellos e invitó a ir hoy por el biológico, en el cierre de campaña para los de entre 12 a 17 años.

Ante este hecho, el secretario de la Secretaría de Salud del Estado, Felipe Sandoval Magallanes, informó que planteará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la ampliación de la jornada con la intención de reducir al mínimo la cifra de rezagados en ese rango etario que sufren afecciones inmunodepresoras.

“La falta de vacunación está en que los papás no llevan a los niños. Tienen miedo de que la morbilidad que tienen sus hijos se les pueda complicar (cuando no es así)… En realidad, no acudió mucho la gente, por eso vamos a solicitar ampliar la vacunación para captar mayor número. Lo vamos a solicitar”, declaró.

Manifestó que la palabra final la tendrá la Sedena, pues los antivirales, en este caso el de Pfizer, aprobado en el país para tal rango etario por la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el pasado 24 de junio, se facilitan por la brigada Correcaminos. Debido a esto, puntualizó que esperarán.

“Se buscará captar mayor número de niños, continuando, siempre y cuando esté la brigada Correcaminos, de acuerdo. Lo vamos a solicitar”, detalló el también profesional de la salud al frente de la dependencia. Sin embargo, no dio a conocer si se buscará o no facilitar transporte a la gente a las sedes de inmunización.

En este municipio continuarán –hasta hoy– habilitados, en horario de las 08:00 a las 15:00 horas, el Hospital Infantil de Especialidades (HIES), en Vicente Guerrero y Arizona, y el 66 del Seguro Social (IMSS), en Ramón Rayón y Durango. Es importante que los aplicantes acudan con la papelería, pidió la federación.

Quienes cumplan los requisitos –tener de 12 a 17 años y una enfermedad que debilite el sistema inmune–, deben dirigirse a los puntos con los documentos: formato de inoculación, disponible en el sitio mivacuna.salud.gob.mx, además un comprobante médico que acredite el padecimiento.

A nivel estatal, de 15 mil unidades enviadas, se han suministrado cuatro mil 328. Las de esta urbe y otras más: mil 358 en la ciudad de Chihuahua, 231 en Cuauhtémoc, 122 en Camargo, 482 en Delicias, 59 en Bocoyna, 76 en Guachochi, 97 en Guadalupe y Calvo, 195 en Parral, 155 en Nuevo Casas Grandes y 71 en Ojinaga.