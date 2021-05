Vacunación en cuartel militar será solo para personal educativo

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— En Noveno Regimiento de Caballería Motorizado no será sede para la vacunación anti-Covid de personas mayores de 50 años, debido a que se están preparando para recibir mañana al personal educativo.

Los juarenses que han llegado hasta la Guarnición Militar, ubicada en la calle Barranco Azul, son informados por los militares que tienen que buscar otro punto de vacunación.

A pie y en vehículos las personas llegan con sus documentos hasta el cuartel militar, como el señor Mario Cruz, quien dijo que iría al estadio de béisbol, mientras que la señora Ávila dijo que se dirigiría hacia La Rodadora; otros se dijeron desilusionados y ya no quererse vacunar.

“Yo estaba indeciso y ahora ya no me voy a poner nada, me da miedo, mejor me voy a desayunar”, dijo un hombre quien por minutos se quedó parado en frente con sus documentos personales.

Por su parte el señor Cruz aseguró que no terminaría la jornada de vacunación de hoy sin que él se vacunara, porque pidió permiso en el trabajo y no puede volver a faltar.

Los puntos de vacunación que están activos hoy son el museo La Rodadora, El Punto, el estadio de béisbol ubicado en la calle Reforma y Las Anitas.