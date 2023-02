Usan polleros redes sociales como agencias de viaje

Los traficantes de personas siguen utilizando las redes sociales para anunciar sus servicios, como si fueran agencias de viajes, y engañan a los migrantes con falsos programas de apoyo, señaló el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.

“Cada vez incrementan, se anuncian en las redes como si fueran agencias de viaje, ofreciendo programas y esto es un engaño… es importante evaluar al enemigo, el enemigo son los coyotes, los polleros, los traficantes de personas, esos son los enemigos que tenemos que combatir para que no ofrezcan sueños ni extorsionen a los migrantes con más de 3 mil 500 dólares por pasar a un migrante hasta los Estados Unidos”, dijo el funcionario federal.

Mientras que nacionalidades como la venezolana no utilizan a “coyotes” para llegar hasta esta frontera, la mayoría de los centroamericanos sí, al igual que lo hacen los mexicanos que buscan evadir a la Patrulla Fronteriza al cruzar la frontera.

Según narraciones de los propios migrantes, el costo por cruzar la frontera, ya estando en Ciudad Juárez es de 2 mil a 3 mil 500 dólares; mientras que cuando son traídos desde el centro del país el costo sube hasta los 8 mil 500 dólares por el muro fronterizo y a 6 mil dólares por el desierto. Y en el caso de los migrantes de otros países, como los ecuatorianos, tienen que pagar hasta 20 mil dólares por ser guiados desde su lugar de origen hasta Estados Unidos, a través de esta frontera.

“Están llegando con el ‘sueño americano’ y tienen como destino Estados Unidos, como paso México, y como destino también México. Y también México expulsa migrantes hacia los Estados Unidos… en México no es un delito la migración, es una falta administrativa. En Estados Unidos sí es un delito, y en Estados Unidos hay más de 40 millones de mexicanos”, dijo el comisionado del INM al destacar la gran cantidad de migrantes mexicanos que se encuentran en el vecino país.

Durante un evento público, el pasado viernes 17 de febrero, el titular nacional del Instituto Nacional de Migración (INM) encabezó la continuidad del operativo denominado “Fortalecimiento Interinstitucional de la Atención al Flujo Migratorio”, a través del cual dijo que más de 360 agentes migratorios patrullarán la frontera apoyados por la Guardia Nacional (GN).

Aunque el argumento es resguardar a los migrantes del frío, de acuerdo con el propio personal del Instituto, el objetivo es impedir el cruce de migrantes hacia Estados Unidos y alejarlos de la frontera.

Debido a que a los menores los protegen las leyes, las familias son trasladadas a un albergue, mientras que los migrantes que viajan solos y no cuentan con un permiso vigente para permanecer en el país son devueltos a la Ciudad de México o al sur del país.

“Salvamos vidas, no queremos ver más fallecidos en el cruce del río Bravo… he dado la instrucción de que si es necesario rescaten a los niños, no importa que el padre o la madre se opongan, la vida del niño es un interés superior”, dijo Garduño Yáñez, aunque no especificó que la mayor parte del año el río Bravo/Grande entre Ciudad Juárez y El Paso no lleva agua.

“Aquí la guerra no ha terminado, la guerra es contra los polleros, contra los delincuentes, por eso es que los combates decisivos están en preparación… hay que venir a ver cómo saltan el muro, cómo se caen los migrantes y se fracturan, se rompen los huesos, cómo los polleros lanzan a los niños como si fueran bultos con unas mochilitas en donde vienen sus documentos y con brazaletes, con los datos para localizar a los familiares en Estados Unidos, estoy hablando de niños de dos años, de un año”, apuntó.