Urgente, un sistema adecuado de transporte: Chaparro

Ciudad Juárez.- El alcalde en funciones Martín Chaparro Payán dijo que los juarenses “tenemos la urgencia” de que se eche a andar un servicio adecuado de transporte público porque hay muchísima gente que no tiene las posibilidad de tener un vehículo. “Entonces no es posible que no les brindemos un servicio que el Estado tiene la obligación de brindar”.

Afirmó que aunque en la semana tuvo una reunión con funcionarios estatales, no se habló de una fecha oficial para echar a andar el BRT–2 ni de la colaboración del Municipio en este tema.

“Yo todavía veo pues que no se va a lanzar esto, no sé hasta cuándo, todavía no se ha hablado de fechas y a mí me hubiera gustado que sí tuviéramos ya una fecha que darle a los ciudadanos, pero no se ha logrado concretar”, mencionó.

Sobre la primera ruta troncal que ya no funciona, el presidente municipal aseguró que “todos los espacios se tienen que reactivar, pero mientras sea una obligación y un tema que tiene que atender el Estado, pues básicamente estamos a merced de la decisiones de ellos”.

El lunes pasado la gobernadora del estado, Maru Campos, encabezó la última supervisión del sistema de transporte BRT–2 antes de iniciar la etapa de prueba con usuarios el próximo sábado 11 de mayo.

La mandataria explicó que el período de prueba con usuarios está listo para iniciar el sábado desde las 5:00 de la mañana. Antes de comenzar, durante la semana, se implementará una campaña informativa para que los juarenses conozcan los cambios que tendrán en sus traslados, sobre todo en el transbordo.

Dijo que en este período de prueba con usuarios el sistema de transporte funcionará con 36 camiones en el carril confinado y 83 unidades en al menos tres rutas alimentadoras: 1–A, Oriente–Poniente y Universitaria, además del BRT–3 en la avenida Gómez Morín que operará como ruta alimentadora.

