'Truena' Anapromex contra el Repuve

Ciudad Juárez.- La Asociación Nacional de Protección a los Mexicanos (Anapromex) 'tronó' contra el Registro Público Vehicular (Repuve) porque no tiene la capacidad de atender a los miles de poseedores de autos de procedencia extranjera (chuecos) a los que no se les ha dotado del engomado de identificación, en varias entidades.

Fidel Villanueva Ramírez, líder de la asociación, informó que están en contra de la ampliación del decreto de inscripción de vehículos, porque los más de dos millones de carros que han quedado inscritos en Repuve siguen siendo ilegales, están en el limbo jurídico porque no cuentan con un pedimento de importación definitivo.

Los encargados del Repuve en Chihuahua. Baja California y otros estados no han entregado los hologramas de identificación y no aparecen en los registros del Gobierno Federal y desde el mes de diciembre, dueños de miles de carros no han podido obtener sus placas, indicó.

Señaló que tan solo en Ciudad Juárez hay más de dos mil personas esperando la mitad del procedimiento de inscripción de sus carros extranjeros, los cuales no pueden sacar las matrículas, tampoco un permiso temporal para circular.

Mencionó que desde su inicio, el decreto de regularización ha sido un fraude, ya que inclusive los carros que ya traen placas nacionales y que fueron inscritos en el padrón del Repuve, siguen siendo chuecos, porque no se les entregó un pedimento de importación por parte de las autoridades hacendarias.