Son madres y ‘jefas’ de familia

En el estado de Chihuahua, 34 de cada 100 hogares reconocen a las mujeres como persona de referencia, lo que significa que son consideradas como jefas de la vivienda.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Inegi, en esta entidad el número de hogares liderados por madres trabajadoras es de 388 mil 589, contra los 757 mil 806 de hombres.

Estela Alemán es una de ellas, quien todos los días se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar en la limpieza de unas oficinas, donde entra a las 6.

Al terminar su jornada, a las dos de la tarde, se va a la casa para seguir ahora con las labores del hogar.

“No paro en todo el día, tengo doble trabajo, pero nomás en uno me pagan”, expresó.

Al llegar a su hogar atiende a sus dos nietos, a quienes les prepara alimentos, y después sigue con las labores de limpieza de su casa.

“Como vivo con mi hermana, a veces ella me apoya a darles de comer, pero cuando no puede o no alcanza, llego yo dándoles algo”, dijo la mujer, que desde hace más de dos décadas es divorciada.

Noveno nacional

A nivel nacional, Chihuahua ocupa el lugar nueve por su porcentaje de hogares con persona de referencia mujer.

En todo el país, las mujeres que están al frente del hogar son 33 de cada 100 hogares.

En México se celebra el Día de la Madre desde 1922 y su propósito es generar un espacio de reflexión para valorar la labor de las mujeres que han tenido hijos.

A propósito de esta conmemoración, el Inegi genera y difunde una amplia gama de indicadores sobre las características sociodemográficas de las mujeres de 15 años y más que han tenido al menos un hijo nacido vivo, es decir, que son madres.

Entre la información presentada por el órgano estadístico se destaca que en México hay 15 millones 785 mil madres trabajadoras, que representan el 72.9 por ciento de la población femenina económicamente activa en el país.

De este total, 15 millones 396 mil estaban empleadas, mientras que 389 mil se encontraban desempleadas, cifra que representa poco más de la mitad de las trabajadoras que al cierre del año pasado se encontraban en busca de un puesto laboral.

