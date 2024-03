Sólo ha sido identificada una de las 17 osamentas

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó ayer haber identificado a una de las 17 víctimas cuyos restos han sido encontrados en un predio baldío del fraccionamiento Portal del Valle, en el oriente de esta frontera.

Gabriela Cota, vocera de la FGE en Zona Norte, informó que se trata de Juan Luis M. E., una de las ocho personas encontradas en septiembre de 2023 y cuya identidad se estableció mediante entrevista de protocolo.

Previamente, el titular de la FGE en Zona Norte, Carlos Manuel Salas, indicó que en ningún caso se había establecido algún perfil a través de pruebas de genética.

“Genéticamente todavía no tenemos ninguna identidad. El corrimiento genético puede tardar cuatro, cinco, tres meses, seis meses, y hay un montón de gente… Aparte, aunque tomes las muestras genéticas de las osamentas, después se tiene que cruzar con las personas que los andan buscando”, dijo ayer Salas.

Los restos han sido encontrados en tres operativos de localización realizados en un lote ubicado entre las calles Rivera de Papaloapan y Valle de Tena, en el fraccionamiento Portal del Valle, al sur de la carretera Juárez-Porvenir.

De difícil acceso, el predio presenta en su parte oriente pronunciadas elevaciones y, sobre la arena, entre maleza, basura y escombros, también rastros de circulación de personas y de vehículos.

El primer hallazgo se registró entre el 6 y el 7 de septiembre, cuando se recuperaron ocho cuerpos. El 6 de marzo, de acuerdo con FGE, se localizaron otros seis y, esta semana, tres más.

“Las identidades, cuando es tan poco tiempo, se dan cuando hay la entrevista, y todavía la osamenta tiene forma de identificarse… si es reciente, si no es reciente, si tiene acceso a las huellas, si no tiene, si se tiene acceso a algún tatuaje, algo que la persona identifica, que la ropa; entonces, cuando esa entrevista, de acuerdo con los protocolos, se da, es cuando se hace esa identificación rápida, pero en términos generales, de las últimas osamentas, no ha sido posible eso”, dijo Salas.

“Entonces, tienen que meterse al sistema genético, y después que se hace el corrimiento del sistema genético se cruza sobre la base de datos que hay en el estado de los familiares”, agregó.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz, agregó por separado que en la zona “no tenemos cámaras, si no ya hubiéramos descubierto todo el tema”.

También mencionó que “hay un par de grupos criminales por ahí por el sector, y es lo que nosotros estamos estableciendo, un patrullaje diferente, todo el trabajo que estamos haciendo de prevención”.

El funcionario declinó proporcionar el número de elementos adscritos al Distrito Valle, al que pertenece el sector.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx