Sí tengo familiares en el Municipio: síndica

Aunque la síndica, María Esther Mejía Cruz, negó que sus familiares trabajen en la Sindicatura, afirmó que sí laboran en otras áreas del Municipio como Seguridad Pública, pero dijo que a su hermano lo contrataron y ella no tuvo nada que ver, y otra familiar ya tenía años en la Academia.

En el caso del director general de Protección Civil, Roberto Briones Mota, quien es esposo de su sobrina, aseguró que tenía 23 años de bombero y el hijo de éste ya estaba como bombero antes del inicio de esta administración.

Sobre su pareja sentimental, aseguró que no trabaja en el Municipio, y a quien se señala es un homónimo que ya no labora en la Dirección de Desarrollo Social.

“Esas acusaciones son falsas, pero yo creo que así es la política”, manifestó.

Aseguró que hay dos personas que no conoce, que aunque se apellidan Mejía no son sus familiares.

Un reporte ciudadano señaló que desde su cargo como síndica de Juárez, María Esther Mejía Cruz mantiene a familiares y allegados dentro de la nómina municipal, entre los que destacan el esposo de su sobrina, Roberto Briones Mota, actual director de Protección Civil, así como otros primos y gente cercana.

La síndica dijo ayer que Efraín Mejía Baca sí es su familiar, pero lo dio de baja de la Sindicatura, mientras que a su hermano Javier Mejía Cruz lo contrataron en Seguridad Pública, pero aseguró que ella no intervino para que trabaje ahí.

Agregó que María Elena Mejía tiene años laborando en la Academia de Policía, y a los demás que señalan como sus familiares y allegados no los conoce.

“Dicen que mi esposo está trabajando ahí, para empezar yo no estoy casada, mi novio no está trabajando ahí, él tiene su negocio”, indicó la síndica.

Afirmó que la denuncia pública en contra de ella surgió por intereses de otras personas, las cuales dijo desconocer, pero que quieren perjudicarla.

“Yo soy empresaria, y sí me he fijado que si en la política uno perjudica intereses de alguien o hay personas que quieren quitarte o quieren perjudicarte, o no quieren que hagas el bien, por ejemplo en mi caso yo más bien necesito estar en mi negocio, no en la política, pero como me gusta ayudar a la gente me metí a la política”, explicó.

Aseguró que no se enfoca en esas acusaciones, porque si no, no va a trabajar. “Mejor me pongo a trabajar y que pase lo que Dios quiera”, indicó.

