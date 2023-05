Sí me gustaría la reelección: alcalde

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó ayer que sí le gustaría reelegirse en el puesto en las elecciones del año próximo, pero dijo que es muy pronto para hablar de eso.

“Eso se va ir viendo conforme… pero sí, sí hay miras hacia allá, a mí sí me gustaría, la verdad es que no son los tiempos”, respondió ayer cuando un reportero lo cuestionó si tiene miras hacia la reelección.

PUBLICIDAD

El alcalde dijo que entre tanto, le ha dicho a su equipo que debe concentrarse en el trabajo y que no permitan que los asuntos políticos los distraigan.

“Pero bueno, son tiempos que no estamos imponiendo nosotros, son circunstancias que se están dando y sí me gustaría la reelección, pero por ahora hay que seguir chambeando, no perder el foco de trabajo, eso es muy importante”, manifestó.

Dijo que fue electo para cumplir el período 2021-2024; entonces “tenemos que responder e ir viendo cómo se van dando las cosas”.

Aseguró que desde que inició su administración se ha dedicado a trabajar y por eso se siente tranquilo.

En caso de que se apruebe una consulta para revocación de su mandato, dijo que lo respetará porque “siempre he creído en las figuras de participación ciudadana, son figuras que sirven para mantenernos trabajando”.