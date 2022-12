Sellan UACJ y UACH pacto de colaboración

Ciudad Juárez.- El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alfonso Rivera Campos, realizó una visita de trabajo a esta ciudad y aseguró que entre los proyectos que se tienen para el Campus Juárez durante 2023, se encuentra el hacer un ajuste a los costos de las colegiaturas en beneficio de los estudiantes, así como ampliar el plazo para el pago de las fichas.

Durante la visita, dijo que sostuvo una reunión con el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en la que se acordó que ambas instituciones realizarán en conjunto proyectos de investigación en temas de relevancia actual como el de la migración y el del agua. También se acordó que la UACH será parte de los festejos del 50 aniversario de UACJ.

En cuanto a las acciones a tomar comentó: “hay dos cosas que tenemos que ajustar en la universidad: una son los costos, otra es el tiempo para sacar las fichas. Es un tiempo que no nos abona porque estamos desfasados y no somos una opción en tiempo sino administrativamente, son mejores opciones las demás ofertas administrativas, entonces tenemos que trabajar, en este semestre ya no sino en el que viene, en hacer esos ajustes, eso va a ser bien importante para captar alumnos y tener una igualdad en los costos de las colegiaturas”, mencionó en conferencia de prensa.

Dijo que el gimnasio de Cultura Física está en mal estado y requiere mantenimiento urgente al igual que los salones, por lo que es otro de los proyectos del 2023.

“El gimnasio está en el peor estado, rebasa las condiciones de mal estado, ese es el primero en el que tenemos que entrar a darle mantenimiento”, comentó.

En cuanto a la Facultad de Derecho, dijo que en este sexto semestre contará ya con un encargado.

Por su parte el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Mario Alberto Duarte, dijo que ya recibieron el apoyo para que se pueda dar uso al nuevo edificio y ya están concluyendo los trabajos.

El rector agregó que se tuvieron complicaciones en el tema de la electricidad en ese edificio pero que ya se pudo solucionar.

También aseguró que se realiza una actualización de los programas académicos para dar arranque con materias que respondan a la problemática actual.