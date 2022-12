'Se salvó de milagro'; empresa operaba ilegalmente en líneas de CFE

La prestación irregular de un servicio, como lo fue el tendido de cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin notificar a la paraestatal, es investigada por la Dirección Municipal de Protección Civil, dio a conocer Roberto Briones Mota, titular de la dependencia.

Luego del accidente donde un trabajador de la empresa 2830 resultó lesionado al recibir una descarga de 13 mil 800 voltios que le provocó quemaduras de tercer grado en manos y brazos, Protección Civil informó que indagan la operación de las compañías involucradas.

“No sabemos cómo están operando ambas empresas, la que contrató el servicio y la que lo estaba prestando, lo que sabemos es que iban a tender cableado de los postes de la CFE sin notificarles oficialmente, porque esa es una labor exclusiva de la Comisión”, dijo Briones Mota.

El trabajador, del que no se han proporcionado datos generales, no sólo carecía de equipo de seguridad, sino de experiencia, lo que lo puso en una situación de muy alto riesgo, aseguró el funcionario.

“El trabajador iba a tender cableado, para eso tienen que avisar a la CFE para que ellos se cercioren de que no hay riesgo. (El lesionado) no debería estar haciendo ese trabajo, no traía equipo de seguridad, ni guantes siquiera, pensamos que andaba haciendo otra cosa y aquí se conjugó la falta de experiencia y de conocimiento”, reiteró.

Víctor Barba, vocero de la CFE, dijo a El Diario que por parte de la paraestatal no procede una denuncia contra las empresas “porque eran instalaciones que estaban al interior de una empresa. Es decir, se conectan de las instalaciones de CFE pero no son nuestras instalaciones”.

En el caso de la intervención del equipo de la Comisión para el rescate del lesionado, Briones Mota precisó que fue en atención a la solicitud realizada por Protección Civil, ya que ellos cuentan con el equipo y la experiencia necesaria para la atención de un caso de tal magnitud, de lo contrario se hubiera arriesgado a los bomberos a trabajar con cableado de alta tensión.

El pasado lunes un hombre resultó electrocutado mientras trabajaba en lo alto de un poste de concreto propiedad de la CFE frente a las instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, informó personal de Protección Civil municipal.

Al negocio, ubicado en Paseo de la Victoria, acudieron las máquinas 02 y 03 del Departamento de Bomberos, además de personal de Rescate y Cruz Roja, para atender el reporte que hicieron ciudadanos sobre el accidente, informó el comandante Sergio Rodríguez.

Fueron trabajadores de la CFE los que procedieron al rescate del lesionado, quien estuvo consciente en todo momento.

El hombre, trabajador de la empresa 2830, recibió una descarga de 13 mil 800 voltios cuando realizaba trabajos para otra compañía particular y estaba trabajando en lo alto del poste, dijo Briones Mota.

El herido presentó quemaduras de consideración en brazos y piernas, por lo que fue trasladado a un hospital particular y posteriormente a un hospital del Seguro Social por ser derechohabiente.

“Es verdaderamente un milagro que esté vivo, una descarga de ese nivel no cualquiera la soporta y vive para contarlo… fueron 13 mil 800 voltios de descarga y estuvo consciente hasta que pudieron llegar los servicios de emergencia”, dijo admirado el servidor público.

El Diario ayer buscó al responsable del negocio con la razón social 2830 y según el registro comercial tiene la sede en la ciudad de Chihuahua, sin embargo, la persona que respondió al llamado realizado dijo no estar autorizada para dar declaraciones y se comprometió a contactar al encargado, lo que no ocurrió hasta el cierre de esta edición.

Empleados de la compañía donde se encuentra el poste en el que ocurrió el accidente rechazaron dar a conocer la razón social de la misma argumentando que “rodarían muchas cabezas” si revelaban la información.

Personal médico del Seguro Social informó que el estado de salud del trabajador electrocutado se reporta grave pero estable, luego de sufrir quemaduras de tercer grado en diferentes partes de la superficie corporal. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

