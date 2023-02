Se perdonan entre ‘mexicles’

Ciudad Juárez.— Cuatro hombres detenidos por policías municipales por privar de la libertad a otra persona, fueron puestos en libertad el miércoles después de que el ofendido otorgó el perdón a sus probables agresores, informó ayer la Fiscalía de Distrito Norte.

El quejoso, identificado con el apodo de “El Aguacate”, fue rescatado en el fraccionamiento Urbi Villa del Cedro, declinó ratificar la denuncia de hechos ante el Ministerio Público y otorgó el perdón a los cuatro detenidos, ya que presuntamente todos forman parte del grupo delictivo Los Mexicles.

Días atrás el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM), Adrián Sánchez Contreras, dio a conocer la detención de Jesús Manuel G. D., de 20 años; Fabián C. R., de 34; Daniel Iván L. B., de 29, y Rodrigo C. C., de 46 años, a quienes les aseguraron palos y bates con los que sometieron al quejoso.

El reporte policial refiere que la intervención de los agentes ocurrió después de que una mujer denunció que varias personas armadas que viajaban en un auto Chevrolet Malibu rojo subieron por la fuerza a su amigo. La persona presuntamente fue interceptada en las calles Cedros del Acantilado y Montes de Cantal, dijo el portavoz.

Agregó que los agentes del Distrito Valle se dieron a la tarea de buscar el vehículo señalado y lo encontraron minutos después al exterior de una vivienda ubicada en las calles Montes Apalaches y Montes de Aragón, donde los agentes escucharon gritos de la víctima.

Presuntamente, esta persona era golpeada con bates de beisbol y lo tenían amarrado de las manos.

El funcionario dijo que los agentes intervinieron en el domicilio y lograron rescatar a la víctima, la cual presentó varias lesiones.

Sánchez Contreras dijo que al consultar los datos generales de los detenidos en el Sistema de Plataforma Juárez, resultaron contar con antecedentes penales por delitos contra la salud y daños.

Posteriormente, las cuatro personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía de Distrito Norte para ser investigados por los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones.

Sin embargo, durante el proceso de investigación, el ofendido acudió ante el Ministerio Público para otorgarles el perdón a los presuntos agresores, por lo que estas personas fueron liberadas dentro del plazo constitucional de las 48 horas, informó personal de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.