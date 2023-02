Va Municipio contra más asentamientos irregulares

Ciudad Juárez.— La Dirección de Asentamientos Humanos tiene detectados al menos otros dos predios particulares invadidos, uno de ellos donde hay más de 600 personas, y en esos casos la dependencia los exhorta a dejar el lugar porque los propietarios los están reclamando, afirmó el titular de la dependencia, Julio César de la Cruz Reyes.

Esta semana se registraron dos desalojos en la colonia Pánfilo Natera, en la calle Pavo Real casi esquina con Camino Real, donde los vecinos afirman que las autoridades derribaron unas 12 casas de madera que ya tenían ahí entre uno y tres años.

En el caso de esta colonia, De la Cruz dijo que las familias tienen una semana para dejar el lugar que fue reclamado por su propietario.

“A ciertas familias ya se les había avisado, pero no hicieron caso hasta que llegó el juicio. Esta semana ha habido dos desalojos en esa misma área”, afirmó el director de Asentamientos Humanos.

Juana Quiroz Hernández, quien vive en ese lugar, dijo que en el desalojo que se registró el miércoles pasado les dieron ocho días para retirarse de esos terrenos, pero no tienen a dónde ir.

“Nos dijeron que aquí había dueño y que no quería vender. Nos dieron ocho días para salirnos, si no, van a venir con todo. Necesitamos ayuda porque no tenemos a dónde ir”, mencionó la mujer.

“Nosotros lo que queremos es un arreglo, no le hace que nos cobren, lo que queremos es dónde vivir”, mencionó Juana Quiroz.

Otro vecino, Juan Carlos López, aseguró que tiene 22 años viviendo ese lugar en el cascarón de un camión viejo, y también es uno de los que van a desalojar.

Aparte de ese lugar, el director de Asentamientos Humanos, aseguró que hay más terrenos de particulares que han sido ocupados por ciudadanos.

“Hay muchos invadidos en la ciudad, en Poleo, en la parte alta y baja y por la Chavira, a un lado del Tribunal para Menores, también están como unas 600 familias”, aseguró. Dijo que en esos casos las autoridades locales avisan del desalojo, para que quienes viven ahí se vayan antes.

“Lo único que puedo hacer es avisarles y que hagan conciencia de que ellos no pueden estar ahí, que quien puede ejercer el derecho de desalojo es el dueño”, manifestó.

De la Cruz Reyes aseguró que el Municipio está elaborando proyectos para proporcionar terrenos a familias que los necesiten.

“Pero en donde las personas invaden nosotros no vamos a reubicar, si ellos gustan vayan y dejen sus datos a la Dirección de Asentamientos Humanos y les damos atención como a cualquier ciudadano para asignarle un predio bajo un estudio socioeconómico”, manifestó el funcionario.