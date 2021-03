Se desliga Loera de campaña de desprestigio

Tomada de Facebook / Juan Carlos Loera de la Rosa

Ciudad Juárez— El candidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, se deslindó de una supuesta participación tanto suya como del partido en una campaña para desprestigiar a la abanderada panista por el mismo cargo María Eugenia Campos y al Poder Judicial de Chihuahua.

“Yo no tengo participación en eso. No me meto, pues”, aseguró ayer, y aseveró que tampoco hay evidencia de lo que se dice en los audios que fueron difundidos ayer de una conversación entre Lucha Castro y otros actores corralistas sobre Morena.

“Yo escuché algunos audios, pero más bien parece como un monólogo, ¿no? Un monólogo de Lucha Castro. Más bien hay que preguntarles a ellos, porque yo estoy en lo mío, nosotros estamos organizándonos a nivel Morena, partido, con todos los miles y miles de simpatizantes, para tener una campaña propositiva”, aseguró.

Señaló que los procesos judiciales que enfrenta la política implicada sólo le corresponden tanto a ella como a los jueces.

“Es un asunto que debe también de resolverse con prontitud, cualquier persona que esté aspirando a un cargo de elección popular, sí debe desde luego de respetarse la presunción de inocencia, pero en este caso para quienes aspiran, debe haber total transparencia de ser tratado con rectitud y con honestidad”.

“Mientras eso no se resuelva, queda la duda, va a seguir existiendo la duda por parte de la ciudadanía. No hay ningún afán de parte del equipo del candidato para andar en eso. En los audios a mí me mencionan únicamente en una ocasión y nada que ver yo en esto, no hay ninguna evidencia de que yo o el equipo de campaña estemos metidos en esto”.

