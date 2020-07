Sale agua sucia de las llaves, denuncian vecinos de Las Acacias

Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez.- Residentes de la colonia Acacias, situada cerca de las llamadas maquilas del 5, sufren por la falta de agua potable limpia, ya que desde el pasado lunes el líquido sale oscuro, denunciaron públicamente.

Beatriz, con domicilio en la calle Altos Hornos 5258, esquina con calle Sahagún, dijo esta mañana que desde el 17 de julio padecen este problema y conforme pasan los días se agrava.

“Han sido días consecutivos de agua sucia, ya no sabe uno si se baña para limpiarse o ensuciarse más”, dijo la quejosa.

Vecinos de las calles aledañas expusieron que han dejado de lavar su ropa y temen que sus aparatos de aire acondicionado resulten afectados.

Mencionaron que han realizado el reporte ante la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Beatriz dijo que el reporte más reciente interpuesto al número gratuito 073 (R78738-1) lo hizo esta semana.

“El personal de la JMAS me informó que ya tienen conocimiento de esta situación, pero hasta hoy no se ha dado una solición”, dijo la madre de familia que ha subsistido gracias al agua de dos garrafones que rellena para cubrir sus necesidades más básicas.

“No soy la única, somos varios los afectados, ya hablamos y me dijeron que ya estaba el reporte y que lo iban a canalizar, pero hasta hoy no viene nadie y ya casi se cumple una semana sin agua. Sí tenemos, pero sale muy sucia, no es apta para consumo humano porque aunque se deje correr unos minutos sigue saliendo muy negra”, explicó la quejosa.