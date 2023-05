Rondan las calles unos 2 mil adictos

En la plaza cívica Benito Juárez, entre las tres y las cuatro de la tarde, al menos dos personas estaban ayer sentadas en una de las plataformas de concreto y con un gesto propio del efecto de la heroína –los ojos cerrados y la cabeza agachada–, consumo que fue confirmado por otros habitantes del mismo parque.

“Llegó con los indicados”, dijo otro hombre –también encontrado sentado y cabizbajo a la sombra de uno de los árboles– cuando se le preguntó si en la plaza vivían quienes además fueran usuarios de alguna sustancia ilícita.

PUBLICIDAD

Como ellos, de acuerdo con una estimación de la organización civil Programa Compañeros, entre mil 750 y dos mil cien personas presentan un consumo problemático de sustancias ilegales y, además, viven en situación de calle en esta frontera.

Integrantes de esta agrupación que provee atención médica y preventiva informaron que las cifras corresponden a un 70 por ciento de la población adicta a drogas ilegales –sobre todo heroína– que atienden cada año, y que es de dos mil 500 a tres mil personas.

“En Juárez lo que vemos, a diferencia de Tijuana y Mexicali, es que tenemos muchas más personas habitando la calle, más personas enfermas, deterioradas, destrozadas en los brazos, en condición de salud más grave”, dijo María Elena Ramos, directora de Compañeros.

“Preocupa mucho porque entonces, si en esta ciudad empieza a haber más fentanilo en heroína, se mueren los más pobres, los que no tienen hogar, los que habitan la calle”, agregó sobre el decomiso de cinco kilos de fentanilo en pasta color negro reportado esta semana por la Policía estatal.

Esto, explicaron ella y Julián Rojas –coordinador del programa de reducción de daños en esta organización–, debido a que la heroína que se consume en esta frontera se comercializa también en una pasta oscura, y el fentanilo, a diferencia de lo que ocurre en Tijuana, no se oferta aquí de manera abierta.

“En Mexicali y Tijuana directamente van y compran las pastillas M30, que es como le llaman a las pastillas de fentanilo, o lo pueden comprar en polvo líquido y es como muy abierto y acá no (…) todavía la forma en la que la gente compra la heroína es el alquitrán, esa goma oscura, entonces ahí pueden utilizar el adulterante del fentanilo”, explicó Rojas.

Sobre la población con problemas de adicción y además en situación de calle, los entrevistados dijeron que un 80 por ciento son hombres y que las cantidades van en aumento, sobre todo después de la pandemia.

También, que la mayoría se concentra en la zona Centro, en puntos como el Hotel Juárez, abandonado sobre la avenida Lerdo, o en la plaza cívica del monumento a Juárez, además de otros 40 lugares en la ciudad.

“Aquí en el Monumento, en el Borunda y allá en el puente de la Juárez, abajo del puente”, dijo uno de los consumidores de heroína sobre los sitios en los que también vive.

Él y otro hombre respondieron ayer brevemente a este medio que las dosis del opiáceo –que se inyectan en otros puntos, no en el parque, dijeron– tienen un efecto que dura alrededor de dos horas y que cuestan cien pesos.

“Trabajo, no robamos; aquí llega gente a buscar trabajadores para, no sé, limpiar un patio, para descargar tráilers (…) por decir agarro 500, me gasto 300” en la heroína, dijo “Pablo” –nombre modificado–, de 34 años, quien agregó ser usuario desde hace cinco años.

Del otro lado de la plaza, otras dos personas que ahí viven dijeron haber observado a unas 20 más dormir en ese lugar la noche anterior, varias adictas.

“Hemos visto que muchos se quedan aquí en la noche para consumir”, dijo un hombre que declinó identificarse. “La mayoría son puros jóvenes; anda un hombre inflamado de su pierna, con una llaga muy grande, trae la carne viva; también un muchacho ya trae un hoyo en el chamorro”, agregó.

Información del Programa Compañeros indica que su Iniciativa de Control de Daños busca disminuir los efectos negativos del uso de drogas a través de consejería y aplicación de pruebas rápidas de VIH/sífilis y hepatitis C, curaciones y aplicación de medicamento, servicios asistenciales como comida, baño, cortes de cabello, ropa limpia, consultas médicas y dentales, pláticas, capacitaciones y entrega de insumos de inyección segura, entre otras ayudas.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx