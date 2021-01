Reprueban ecológico 100 ruteras y taxis

Archivo / El Diario de Juárez

Alrededor de un centenar de unidades de transporte público y servicio de taxi han reprobado la verificación ecológica en lo que va del año, dio a conocer la Dirección de Ecología del Municipio.

Ricardo Aragón Burciaga, jefe de Verificación y Calidad del Aire de la dependencia, explicó que cerca de 500 unidades de transporte urbano, de personal y sitio han acudido a hacer el trámite, pero el 20 por ciento no lograron obtener el engomado.

“Lo que hemos hecho en las últimas dos semanas es buscar la manera de acercarnos con los concesionarios para entregarles un oficio y que nos ayuden a cumplir con las normas y reglamento ecológico del Municipio de Juárez, y acudan a realizar la verificación de sus flotillas”, comentó.

De acuerdo con los registros de dicha oficina, del total de unidades que han realizado la verificación, 260 corresponden a taxis, mientras que cerca de 240 serían camiones utilizados para el colectivo urbano, como para el transporte de personal.

“Es importante aclarar que es el Estado el que se encarga de regular todos los trámites administrativos de estas unidades, por lo que primero los camiones deben acudir a una revisión físico-mecánica con la Dirección de Transporte para después venir con nosotros para la colocación de su engomado”, agregó Aragón.

El funcionario señaló que los módulos de verificación para transporte no pueden expedir un engomado si la unidad no cuenta con toda la documentación en regla proporcionada por Gobierno del Estado.

“Depende de los trámites que ellos (Estado) realicen, porque si el camión no está dado de alta debidamente en el padrón, no podemos proceder a la revisión”, dijo.

Aragón Burciaga afirmó que el motivo de la colocación del engomado en el transporte es garantizar que la calidad del aire no esté siendo afectada por camiones en malas condiciones, por lo que exhortó a la ciudadanía a reportar aquellas unidades que consideren contaminantes al teléfono 737-00-00, extensión 70501.

“Si ven un camión que constantemente está echando humo lo pueden reportar a Ecología, sin embargo, el retiro de la unidad no depende de nosotros dado que el Estado es el que regula los permisos, por lo que en esos casos se solicita el apoyo de la Dirección de Transporte y de la Coordinación de Seguridad Vial”, comentó.

“Ahora, no todos los camiones que echan humo son contaminantes; el diésel tiene una característica muy particular, pues no todo el humo es malo, en ocasiones lo que estas unidades expiden es hollín, que son partículas que se van quedando en el mofle durante cada combustión, lo que se encuentra regulado en las normas ecológicas según el modelo del vehículo, las cuales pueden ir desde 100 hasta 400 hidrocarburos”, explicó.

Respecto a la verificación ecológica para vehículos particulares, se dio a conocer que en lo que va de enero 8 mil 164 automóviles han solicitado el engomado en esta ciudad. Los requisitos para realizar el trámite son presentar la unidad, tarjeta de circulación y pagar 260.64 pesos.

