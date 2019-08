Reporta Fideicomiso incremento de cruces a EP

Tras el regreso a clases de más de 6 mil estudiantes del distrito escolar de El Paso, ayer los puentes internacionales Santa Fe y Zaragoza mostraron un comportamiento atípico en contraste con los períodos anteriores, dijo Andrés Morales Arreola, director de Operaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

En entrevista, el funcionario precisó que se tuvo un aumento del 5 y 8 por ciento respectivamente en los referidos cruces, “700 personas más en Zaragoza y 900 en Santa Fe”.

La situación la atribuyó a la situación migratoria y al atentado del 3 de agosto en la vecina ciudad, donde 22 personas murieron.

“Este regreso a clases ha sido atípico además por el tema este de los hechos violentos. Ha estado distribuyéndose distinto el aforo. Cuando antes tenías movimientos de puentes llenos en determinadas horas, ahorita estás teniendo puentes vacíos a determinadas horas”, indicó. Añadió que se trató de un regreso a clases con un flujo relativamente ordinario, por lo que no hubo un incremento “tan considerable”, como el que pudo haberse esperado.

“Realmente es poco, lo que ha estado fluyendo, y según me dicen los administradores, se debe mucho a partir del incidente violento del sábado. Yo sí he estado notando que la gente no cruza tan seguido a El Paso, como en otros días. Hemos estado muy quietos, y hoy (ayer) no hay un incremento tan considerable, como lo pudiéramos haber esperado”, puntualizó Morales Arreola.