Repartió INM tráfico de migrantes a cárteles

Ciudad Juárez.- El auge que registra el tráfico ilegal de personas en situación de movilidad en esta frontera fue, en parte, gracias a complicidades y actos de corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración (INM), al llegar a acuerdos de “no interferir” en las actividades ilícitas que desarrollan los grupos delictivos, revelaron agentes federales del instituto.

A condición de anonimato los empleados refirieron que, previo al incendio de la estación migratoria el 27 de marzo de 2023, el gran negocio del tráfico de migrantes alcanzaba a los mandos de la Oficina Representativa Chihuahua que celebraron los acuerdos para mantenerse al margen de la operación de los “polleros”, bajo el argumento de que “era por seguridad”.

“De jefes a jefes” fueron estas negociaciones, precisaron los denunciantes.

Los grupos criminales están a cargo del tráfico, mientras que los “soldados”, “la tropa”, “los de mero abajo de esta cadena”, son los que se han dedicado a la extorsión y el secuestro de migrantes, ya que sus jefes están trabajando en los cruces seguros de quienes les permiten obtener ganancias millonarias.

Según los entrevistados, el territorio para el tráfico de migrantes está dividido en tres partes: ‘La Empresa’, que opera por el área de Anapra hasta San Jerónimo-Santa Teresa; ‘La Línea’, que está a cargo del parque de Las Tortugas hasta Riberas del Bravo, mientras que a partir del Valle de Juárez y hasta Ojinaga opera el grupo Sinaloa. Mientras que “el aeropuerto es del comisionado Francisco Garduño Yáñez y cuestionarlo tiene su costo”, aseveraron.

Mencionaron que cuando Manuel Alfonso Marín Salazar, nombrado titular de la Oficina de Representación de instituto en el estado de Chihuahua en mayo del 2023 tras el siniestro, se da cuenta de cómo funciona el aeropuerto y descubre que están detectando tarjetas humanitarias legítimas que eran tarjetas verdaderas y los folios también existían con nombre, pero les cambiaban la foto en la oficina del INM en Chiapas y los dejaban pasar”, detallaron.

Él reporta la situación ante Garduño Yáñez y en menos de dos semanas lo quita del cargo.

“Lo que se concluye es que el INM vende toda la ruta, no sólo la tarjeta, es decir, la persona paga para viajar del sur del país hasta esta ciudad y ese es el negocio del comisionado, porque como él dice, ya no va a ser nada, sus aspiraciones políticas se acabaron dentro de Morena”, plantearon.

Mencionaron que los operativos en la carretera continúan, al igual que en el tren, sin embargo, consideran que está cerrando las carreteras para que las organizaciones que se dedican al tráfico de migrantes tengan que optar por los aeropuertos, por eso cierra esa puerta.

Estos operativos han generado molestia y nerviosismo entre el personal, pues están trabajando turnos de más de 24 horas, los administrativos tienen largas jornadas y los jefes de departamento ya están renunciando al observar un cúmulo de irregularidades y temen que, de haber investigaciones “el hilo se rompa por lo más delgado”.

Los acuerdos

Cuestionados en torno a la filtración de las organizaciones delictivas al INM, los agentes explicaron que llegó hasta el ex subrepresentante del instituto en el estado, Edgar Gerardo C. R., cesado del cargo el año pasado en medio de una investigación ordenada directamente en su contra por Héctor Martínez Castuera, director general de Coordinación de Oficinas de Representación.

“Él hizo un acuerdo, dicho por él”, aseguraron.

Otro elemento que también estaba en contubernio con los grupos delictivos fue identificado como “El Chivo” y protegía a “linieros”, incluso hubo un incidente con un “pollero” y un agente del INM y de inmediato llegó “El Chivo” que era jefe de turno y retiró al oficial para que los “pasadores” siguieran trabajando.

“Él es el que dice, también, que hay un acuerdo con ellos de que pueden ‘trabajar’ de 6 de la tarde a 6 de la mañana a cambio de no hacernos daño”, refirieron. El oficial fue citado por C.R. quien le asegura que se llegó a un acuerdo con los traficantes para que no agredieran al personal y le confirma el horario, también le dice que no le están pagando y que el contralmirante sabía de esos acuerdos”, refirieron.

El elemento finalmente fue reubicado. Los elementos afirmaron que hasta hoy desconocen si los mandos medios sostienen estos acuerdos o los celebró la gente del comisionado.

Aseguraron que toda la crisis interna que vive el INM tiene un solo responsable y ese es el comisionado Garduño Yáñez, quien sabe lo que pasaba y lo que está pasando dentro del INM.

“Nosotros no pusimos a esos titulares, hubo muchas denuncias públicas contra el contralmirante Salvador González Guerrero y el comisionado no las quiso ver, ni las quiso atender. Y como ocurre actualmente, nombra a un titular y lo hace omnipotente, le da la rienda suelta, no hay supervisión, no hay nada y eso es en todos los estados y el responsable es él”, aseguraron los agentes migratorios, que decidieron hacer público el desorden interno que prevalece en Migración y accedieron a la entrevista solicitada.

Aunque es mínima la esperanza, creen que alguna autoridad indague estos hechos.