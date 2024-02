Recurren a CNDH por ataque militar a agente vial

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos se llevará la queja por los abusos perpetrados por agentes federales presuntamente de la Coordinación Nacional Antisecuestro en contra de un agente de Seguridad Vial de Ciudad Juárez, indicó César Alberto Tapia Martínez, titular de la corporación local.

El sábado por la mañana, luego de que el agente fue dado de alta de la institución médica donde fue atendido por los golpes recibidos, el oficial acudió a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia correspondiente, porque el allanamiento se realizó sin orden judicial, sin flagrancia y mediante violencia física y amenazas, añadió el coordinador general de Seguridad Vial.

Asimismo, señaló que estaban en espera de los videos para rendirlos como evidencia, pero esto se dificultaría pues “una de las cámaras la taparon ellos para que no saliera nada (en el video)”.

El sábado, un elemento de la Coordinación General de Seguridad Vial denunció un probable acto de abuso de autoridad cometido, aseguró, por personal de la Conase, quienes ingresaron a su hogar en seguimiento a un supuesto caso de menores sustraídos.

Preguntaban por una persona, dijo Tapia Martínez, aunque no especificó nombre, edad, o si tendría relación o no con el agente, pero no la encontraron dentro del domicilio, trascendió.

El policía vial fue golpeado por personal militar luego de que entraron en un acto de abuso de confianza, pues éste permitió el ingreso sólo a una persona del grupo que intentaba allanar su casa, pero al darle llaves de su domicilio en un momento su casa se vio invadida por agentes que permanecen sin identificar, en hechos en que la Fiscalía de Distrito Zona Norte no ha señalado avances.

El agente vial recibió golpes con puños y armas de cargo, y fue despojado de un teléfono celular, algo de dinero en efectivo y, según Tapia Martínez, hasta su arma pese a tener permiso para su portación como oficial del Gobierno municipal de Juárez ante las instituciones respectivas.

El sábado, tras el incidente, el comandante de la Guarnición Militar, César Gutiérrez López, defendió que tanto Ejército como Guardia Nacional apoyan en este tipo de operativos pero sólo de la puerta hacia afuera, sin revisar el domicilio “aunque se tenga orden de cateo”, por lo que serán las autoridades investigadoras, ya sea en derechos humanos o en materia penal, quienes deslinden la responsabilidad del caso. (De la Redacción / El Diario)

