Dice alcalde que protesta en su casa busca generar un problema político

Ciudad Juárez— Tras la protesta de este domingo en el exterior de la vivienda del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, éste indicó que las autoridades han respetado la libertad de expresión de ese grupo que se ha manifestado anteriormente en diferentes escenarios, como la rueda de prensa semanal, el Cabildo y en presidencia municipal, pero ayer molestaron a terceras personas, que son los vecinos del fraccionamiento.

“Respeto la libertad de expresión y también pido que no se afecten los derechos a terceros, por qué afectarlos a ellos, ellos no tienen vela en el entierro, si quieren atacarme a mi está bien, lo respeto pero no se va a dejar de actuar por las corporaciones por el capricho de alguien”, manifestó Pérez Cuéllar.

Dijo que con estas acciones se quiere hacer una crisis para generar un problema político.

Sin embargo, expuso que “no hay en el ambiente más que apoyo para nosotros”.

Se informó que se detuvo a ocho personas, cinco hombre y tres mujeres que fueron sancionados por faltas administrativas contempladas en el Reglamento del Justicia Cívica, artículos 80 y 81, por ingresar a accesos restringidos y alterar el orden público.

En este caso el juez cívico sólo les hizo una amonestación, aunque la falta puede castigarse con 12 a 24 horas de detención.